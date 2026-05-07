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    Hamborner REIT: Stark ins Jahr 2026 gestartet!

    Im ersten Quartal 2026 zeigt das Unternehmen trotz leicht sinkender Erträge eine robuste Entwicklung – gestärkt durch steigendes Nettovermögen, höhere Eigenkapitalquote und stabiles Portfolio.

    Hamborner REIT: Stark ins Jahr 2026 gestartet!
    Foto: adobe.stock.com
    • Das erste Quartal 2026 verzeichnete eine planmäßige Geschäftsentwicklung mit einem Rückgang der Miet- und Pachterlöse um 1,9 % auf 22,6 Mio. Euro.
    • Der Funds from Operations (FFO) sank um 1,6 % auf 11,7 Mio. Euro, der FFO je Aktie lag bei 0,14 Euro.
    • Das Nettovermögen (NAV) je Aktie stieg um 2,2 % auf 9,27 Euro, der Portfolio-Wert beträgt 1,341 Mrd. Euro.
    • Die Loan-to-Value (LTV) Quote wurde auf 43,1 % reduziert, die Eigenkapitalquote stieg auf 56,2 %.
    • Das Portfolio umfasst 63 Objekte mit einem Wert von 1,341 Mrd. Euro, die Verkehrswertentwicklung wurde durch eine Wertanpassung einer Büroimmobilie in Köln positiv beeinflusst.
    • Für 2026 wird eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet, mit prognostizierten Erlösen von 87,5 bis 89,5 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (FFO) zwischen 38,0 und 42,0 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Hamborner REIT ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Hamborner REIT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).


    Hamborner REIT

    +0,05 %
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    +7,03 %
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    -22,13 %
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    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
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