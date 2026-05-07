5 0 Kommentare Aareal Bank 9,875 %: Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2026

Die Aareal Bank startet stark ins Jahr 2026: Gewinn, Zinsüberschuss und Eigenkapitalrendite legen deutlich zu, während Risiken und Problemkredite weiter sinken.

Das bereinigte Betriebsergebnis der Aareal Bank stieg im ersten Quartal 2026 um 13 % auf 121 Mio. €

Der Nettoerfolg erhöhte sich um 27 % auf 76 Mio. € und die Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 9,8 %

Der Zinsüberschuss lag mit 237 Mio. € auf hohem Niveau, trotz niedrigeren Zinsen im Vergleich zum Vorjahr

Die NPL-Quote blieb bei 3,2 %, das Volumen der leistungsgestörten Kredite wurde weiter auf 1,12 Mrd. € reduziert

Das Segment Banking & Digital Solutions verzeichnete eine Steigerung des Einlagenvolumens auf 17,5 Mrd. € und einen Zinsüberschuss von 61 Mio. €

Die Kapitalquoten blieben solide: CET1-Quote bei 15,5 %, Gesamtkapitalquote bei 21,0 %, und die Liquiditätsquoten lagen bei 178 % (LCR) und 114 % (NSFR)





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