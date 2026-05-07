Westwing: 13% GMV-Wachstum im Q1 2026 – Das ist der Grund!

Im Q1 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 13% auf EUR 135 Mio.

Der Umsatz erhöhte sich um 11% auf EUR 120 Mio., getrieben durch ein erfolgreiches Sales-Event im Januar und Expansionsinitiativen.

Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 9,6 Mio., mit einer Marge von 8,0%, trotz stabiler Warenkorbgröße und Investitionen in Expansion.

Der Free Cashflow verbesserte sich auf EUR -2,0 Mio., und die Netto-Cash-Position erreichte EUR 84 Mio., eine Steigerung um EUR 27 Mio. gegenüber Vorjahr.

Westwing investierte EUR 3,0 Mio. in den Rückkauf von rund 183.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms.

Für 2026 wird ein Umsatz zwischen EUR 470 Mio. und EUR 495 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 36 Mio. und EUR 48 Mio. erwartet, trotz makroökonomischer Unsicherheiten.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026, bei Westwing ist am 07.05.2026.

Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.





