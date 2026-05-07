Vonovia: Positiver Jahresstart, Prognose 2026 & Wachstum bis 2028

Vonovia startet erfolgreich ins Jahr 2026 mit starkem operativem Ergebnis und bestätigt die Prognose bis 2026 sowie die Schuldenabbauziele bis 2028.

Das Adjusted EBITDA im Vermietungsgeschäft wächst um 6,3 %, trotz Portfolio-Reduktion, mit organischem Mietwachstum von 4,0 %.

Das Segment Value-add verzeichnet ein EBITDA-Wachstum von über 30 %, hauptsächlich durch höhere Beiträge im Handwerks- und Energiegeschäft.

Die Investitionen in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung steigen im ersten Quartal deutlich, um Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern.

Das Finanzergebnis liegt im Rahmen der Erwartungen, mit einem Adjusted EBITDA von 711,6 Mio. €, und die Verschuldungskennzahlen sind auf einem komfortablen Niveau.

Die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2026 in Bochum statt, mit einer vorgeschlagenen Dividende von 1,25 € je Aktie.

Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 1. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 07.05.2026.

Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.

17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,040EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.950,00PKT (-0,02 %).





