🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vonovia: Positiver Jahresstart, Prognose 2026 & Wachstum bis 2028

    Vonovia startet 2026 mit Rückenwind: Starkes operatives Ergebnis, wachsendes EBITDA und klare Ziele für Schuldenabbau, Investitionen und Dividende bis 2028.

    Vonovia: Positiver Jahresstart, Prognose 2026 & Wachstum bis 2028
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
    • Vonovia startet erfolgreich ins Jahr 2026 mit starkem operativem Ergebnis und bestätigt die Prognose bis 2026 sowie die Schuldenabbauziele bis 2028.
    • Das Adjusted EBITDA im Vermietungsgeschäft wächst um 6,3 %, trotz Portfolio-Reduktion, mit organischem Mietwachstum von 4,0 %.
    • Das Segment Value-add verzeichnet ein EBITDA-Wachstum von über 30 %, hauptsächlich durch höhere Beiträge im Handwerks- und Energiegeschäft.
    • Die Investitionen in Modernisierung, Neubau und Instandhaltung steigen im ersten Quartal deutlich, um Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern.
    • Das Finanzergebnis liegt im Rahmen der Erwartungen, mit einem Adjusted EBITDA von 711,6 Mio. €, und die Verschuldungskennzahlen sind auf einem komfortablen Niveau.
    • Die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2026 in Bochum statt, mit einer vorgeschlagenen Dividende von 1,25 € je Aktie.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 1. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,07 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,040EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.950,00PKT (-0,02 %).


    Vonovia

    +0,07 %
    +2,11 %
    +2,95 %
    -7,31 %
    -23,06 %
    +22,72 %
    -53,00 %
    -22,48 %
    +37,06 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vonovia: Positiver Jahresstart, Prognose 2026 & Wachstum bis 2028 Vonovia startet 2026 mit Rückenwind: Starkes operatives Ergebnis, wachsendes EBITDA und klare Ziele für Schuldenabbau, Investitionen und Dividende bis 2028.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     