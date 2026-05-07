Swiss Re: 1,5 Mrd. USD Gewinn im Q1 – Rekord für das Versicherungsunternehmen
Swiss Re startet 2026 mit Rückenwind: Deutlich höherer Gewinn, starke Kapitalbasis und robuste Ergebnisse in allen Sparten prägen das erste Quartal.
Foto: Ennio Leanza - dpa
- Swiss Re erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Ergebnis wurde durch hohe Beiträge aller Geschäftseinheiten, geringe Schäden infolge von Naturkatastrophen und ein starkes Anlageergebnis gestützt.
- Die Eigenkapitalrendite (ROE) lag bei 23,6%, die Umlaufrendite bei 4,1%, und die Rendite auf Kapitalanlagen betrug 4,6%.
- Das Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) verzeichnete einen Gewinn von 754 Mio. USD mit einem Schaden-Kosten-Satz von 79,5%.
- Die Life & Health Reinsurance (L&H Re) erzielte einen Gewinn von 491 Mio. USD, unterstützt durch günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA.
- Die Kapitalausstattung bleibt stark, mit einer geschätzten SST-Quote von 252% per 1. April 2026, oberhalb der Zielspanne von 200-250%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 140,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,02 % im
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18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 140,00EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
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