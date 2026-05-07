Autozulieferer Aumovio steigert operatives Ergebnis trotz Umsatzeinbußen
- Bereinigtes EBIT Q1 um gut 14% auf 106 Mio
- Umsatz im Quartal um knapp 8% auf 4,4 Mrd
- Markt- und Währungseffekte mit Volumenrückgang
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio hat im ersten Quartal trotz eines schwachen Marktumfelds seinen Gewinn im Tagesgeschäft ausgebaut. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um gut 14 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Dabei sackte der Umsatz um knapp 8 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro ab. "Im ersten Quartal wirkte sich ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld in Kombination mit substanziellen Währungseffekten sowie Volumenrückgängen negativ auf unsere Geschäftsentwicklung aus", sagte Konzernchef Philipp von Hirschheydt laut Mitteilung. Die Effizienzmaßnahmen seien aber wirksam und würden auch künftig eine zentrale Rolle spielen. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Mit den Zahlen schnitt Aumovio beim Ergebnis etwas besser ab als von Analysten erwartet./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 31.880 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +8,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,76 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUMOVIO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,68 %/+60,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10
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Aber ein paar Fonds/ETFs, die den MDAX abbilden, werden wohl noch zugreifen müssen.
Aumovio bleibt aus meiner Sicht einer der Automobilzulieferer, die gegenüber anderen attraktiv aufgestellt sind, egal ob nun Verbrenner länger bleiben wird oder ob E-Autos schneller auf den Markt drängen (und ich meine nicht nur BRD)
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.