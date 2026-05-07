Autozulieferer Aumovio steigert operatives Ergebnis trotz Umsatzeinbußen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 31.880 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +8,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,76 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUMOVIO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -1,68 %/+60,41 % bedeutet.