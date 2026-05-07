Vonovia verdient unter dem Strich etwas weniger - Jahresziele bestätigt
- Höhere Mieten und Zusatzleistungen hoben Ebitda
- Höhere Finanzierungskosten drückten den Gewinn
- Ziele bestätigt und Schuldenabbau bleibt Fokus
BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Aber auch im Geschäft mit Zusatzleistungen steuerte zum Zuwachs des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf den Gewinn drückten hingegen höhere Finanzierungskosten. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen, zugleich bleibt der Abbau der Schulden im Fokus.
Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,46 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Auch im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen weiterhin gut: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre anfallende bereinigte Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro zurück./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 23,01 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 19,23 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -0,17 %/+47,57 % bedeutet.
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien-wohnen/luk…
Die Abwertung ist kein Wunder.
Das ist linke Politik und der Anfang vom Ende...irgendwann kommt für Leistungsträger der Gulag.