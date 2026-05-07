Vonovia verdient unter dem Strich etwas weniger - Jahresziele bestätigt

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien-wohnen/luk…

Mucic hat es nicht verbockt, aber wenn man das Interview liest, scheint er die Poltik von Buch nahtlos weiterzuführen. Unterwürfigkeit, vermutlich um weitere Regulierungen zu vermeiden, anstatt klar zu sagen, wir bauen gar nichts mehr mit den Regulierungen. Dann übernimmt er im Interview noch den linken Slogan "Wohnungsnot ist eine der großen politischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit". Regulierungen nicht schön, aber nicht so schlimm, Indexmieten spielen ja gar keine Rolle für vonovia. Er verlässt sich lieber auf die manipulierten Mietspiegel. Er scheint aber eher in homöpathischen Dosen - ein Glück - zu bauen. 3.500,- Euro/m2 bedeutet rd. 15,- Euro Kaltmiete in einem seriell gebauten Haus sagt er. Solange die Bestandsmieten weiter runter reguliert werden, und daran wird sich wohl nichts ändern obwohl natürlich jedem klar ist, dass privat nur noch Philanthropen für die Vermietung bauen, schafft man sich nur neue Probleme. Das gibt eine super Fluktuation wenn Neumieter erstmal bei vonovia einziehen und dann weitersuchen für den regulierten Bestand. Da bleibt dann nur noch der teure Rest der woanders nicht unterkommt. Stark heizende nicht selbst zahlende Bürgergeldempfänger, schlechte Bonitäten mit absehbaren Mietschulden, nicht dauerhaft in Deutschland ansässige Mieter die plötzlich nicht mehr da sind und keine Kündigung vorliegt die Rechtssicherheit für eine Neuvermietung gibt...





Da helfen auch die erwähnten Skaleneffekte aufgrund der Größe nicht. Offenbar stellt man dann gleich sicher, dass man weiter auf der Verkäuferseite steht. Vielleicht ist ja der kommende Berliner RRG Senat so blöd und kauft mal wieder schwierige Bestände auf wenn man merkt, dass das mit der Enteignung zwar für den Wählerkauf prima ist, aber weder geht, noch was bringt. Das Thema Vermietung ist insbesondere mit den neuen Regelungen so was von durch. So wie sich das liest, brummt auch nur noch das Zusatzgeschäft bei vonovia.