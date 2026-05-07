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    SAF-HOLLAND: Starkes Q1 2026 mit robustem Ergebnis & Cashflow!

    SAF-HOLLAND startet solide ins Jahr 2026: leichter Umsatzanstieg, stabile Profitabilität und deutlich verbesserter Cashflow untermauern den bestätigten Ausblick.

    SAF-HOLLAND: Starkes Q1 2026 mit robustem Ergebnis & Cashflow!
    Foto: SAF Holland
    • SAF-HOLLAND verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen leichten Umsatzanstieg auf 451,7 Mio. Euro, was einer Steigerung um 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die bereinigte EBIT-Marge blieb mit 9,4 % nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (9,5 %).
    • Der freie operative Cashflow stieg deutlich auf 44,8 Mio. Euro, verglichen mit 8,2 Mio. Euro im Vorjahr, was auf effizientes Vorratsmanagement und längere Zahlungsziele zurückzuführen ist.
    • Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 53,9 % auf 31,7 Mio. Euro, unterstützt durch ein verbessertes Finanzergebnis und positive Währungskurseffekte.
    • Der Konzern bestätigt den Ausblick für 2026 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 1,7 und 1,85 Mrd. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 9 % bis 10 %.
    • Die Region EMEA bleibt mit 52,3 % des Umsatzes die umsatzstärkste Region, während APAC das höchste Wachstum verzeichnete, insbesondere in Indien und Australien.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SAF-HOLLAND ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).


    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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