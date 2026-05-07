EDAG Group im Q1 2026 mit positivem EBIT – Erfolgsbilanz!
Trotz Umsatzrückgang im ersten Quartal 2026 stärkt die EDAG Group ihre Profitabilität, baut den Auftragsbestand aus und setzt auf Diversifikation sowie internationale Strukturen.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Der Umsatz der EDAG Group ist im ersten Quartal 2026 um 10,8 % auf 171,8 Mio. EUR gesunken, aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds
- Das EBIT konnte trotz Umsatzrückgang auf 1,9 Mio. EUR steigen, die EBIT-Marge erhöhte sich auf 1,1 %
- Der Auftragseingang lag bei 195,3 Mio. EUR, der Auftragsbestand stieg auf 366,1 Mio. EUR zum 31. März 2026
- Die strategische Diversifikation, insbesondere im Defence-Bereich, trägt zur Stabilisierung des Geschäfts bei, während Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden
- Der Personalbestand wurde auf 7.947 Mitarbeitende reduziert, vor allem in Deutschland, während die internationalen Strukturen, z.B. in Indien, ausgebaut wurden
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die EDAG Group ein Umsatzwachstum im Korridor von +/- 5 % und ein positives bereinigtes EBIT von bis zu 3 %, trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei EDAG Engineering Group ist am 07.05.2026.
Der Kurs von EDAG Engineering Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4700EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4650EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.
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