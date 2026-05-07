China-Probleme und Inflation
Siemens Healthineers senkt Prognose
- Anhaltende Probleme der Labordiagnostik in China
- Umsatzprognose 2025/26 gesenkt auf 4,5–5,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie nun 2,20 bis 2,30 Euro
ERLANGEN (dpa-AFX) - Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. So soll der Umsatz 2025/26 (per Ende September) auf vergleichbarer Basis um 4,5 bis 5,0 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Zuvor hatte Siemens Healthineers ein Wachstum von 5,0 bis 6,0 Prozent in Aussicht gestellt. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte.
Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht der Konzern nun bei 2,20 bis 2,30 Euro. Hier hatte das obere Ende der Spanne zuvor bei 2,40 Euro gelegen. Analysten rechneten bislang mit Werten am oberen Ende der neuen Prognose.
Im zweiten Geschäftsquartal verzeichnete Siemens Healthineers einen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis erzielte das Unternehmen ein Plus von 3,1 Prozent. Während das Kerngeschäft mit der Bildgebung sowie Precision Therapy zulegen konnte, verzeichnete die Labordiagnostik währungsbereinigt deutliche Rückgänge. Dabei kämpft die Sparte weiter mit einem schwierigen Marktumfeld in China. Siemens Healthineers hat das Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 512 Millionen Euro 4,5 Prozent weniger./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 35,74 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +9,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 215,30 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,80 %/+12,09 % bedeutet.
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ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.