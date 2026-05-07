PVA Tepla bekräftigt Ziele nach enttäuschendem Quartal - starker Auftragseingang

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 37,83 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +7,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,95 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 822,15 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -17,99 %/+19,05 % bedeutet.