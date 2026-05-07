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    PVA Tepla bekräftigt Ziele nach enttäuschendem Quartal - starker Auftragseingang

    Für Sie zusammengefasst
    • Prognose trotz schwachem Jahresauftakt bestätigt
    • Auftragseingang Q1 plus 164 Prozent auf 122 Mio
    • Umsatz minus 7 Prozent auf 55 Mio Ebitda stark gefallen
    PVA Tepla bekräftigt Ziele nach enttäuschendem Quartal - starker Auftragseingang
    Foto: adobe.stock.com

    WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat trotz eines schwachen Jahresauftakts die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Gestützt wird die Hoffnung auf einen stark gestiegenen Auftragseingang im ersten Quartal. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 164 Prozent auf fast 122 Millionen Euro gestiegen, teilte der Hersteller von Kristallzuchtanlagen für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie sowie von Anlagen zur Qualitätskontrolle etwa bei der Herstellung von Halbleitern am Donnerstag in Wettenberg mit. Der Umsatz fiel dagegen um sieben Prozent auf 55 Millionen Euro. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um mehr als 80 Prozent auf 1,4 Millionen Euro. Umsatz und operatives Ergebnis fielen damit noch schwächer aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten./zb/stk

    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 37,83 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +7,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 822,15 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -17,99 %/+19,05 % bedeutet.




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