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    OR Royalties kündigt eine Steigerung der Quartalsdividende um 18 % an

    OR Royalties kündigt eine Steigerung der Quartalsdividende um 18 % an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    (Montreal, 6. Mai 2026) – OR Royalties Inc. (das „Unternehmen“ oder „OR Royalties“) (OR: TSX & NYSE) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorstand eine Dividende für das zweite Quartal 2026 in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat, was einer Steigerung von 18,2 % gegenüber der vorherigen Quartalsdividende entspricht. Die Dividende wird am 15. Juli 2026 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Diese erhöhte vierteljährliche Dividende soll für alle folgenden Quartale gelten, sofern keine anderweitige Mitteilung erfolgt. Die Festsetzung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Auszahlung künftiger Dividenden liegen weiterhin im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Diese Dividende ist eine „berechtigte Dividende“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

     

    Für in Kanada ansässige Aktionäre wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. Juni 2026 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

     

    Dividendenreinvestitionsplan

     

    Das Unternehmen möchte seine Aktionäre außerdem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (den „Plan“) eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können an dem Plan teilhaben im Zusammenhang mit der am 15. Juli 2026 an Aktionäre zu zahlenden Dividende, sofern sie am 30. Juni 2026 im Aktienregister eingetragen sind, und somit von dem 3-prozentigen Rabatt profitieren, der für die Dividende des zweiten Quartals angeboten wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von OR Royalties unter http://ORroyalties.com/dividends/drip/.

     

    Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die an dem Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme am Programm zu beantragen. Für weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder shareholderinquiries@tmx.com.

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