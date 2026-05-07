Lanxess bestätigt Jahresziele - Iran-Krieg im Blick

Unter dem Strich steht nach den ersten drei Monaten des Jahres ein Verlust von 141 Millionen Euro nach einem Minus von 57 Millionen vor einem Jahr./mis/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 18,07 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -40,28 %/+25,41 % bedeutet.