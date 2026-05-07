Lanxess bestätigt Jahresziele - Iran-Krieg im Blick
- Weltwirtschaft bremst Lanxess und belastet Start
- Sperrung Hormus begünstigt europäische Chemiekonzerne
- Umsatz -14% auf 1,38 Mrd Ebitda 94 Mio Verlust 141 Mio
KÖLN (dpa-AFX) - Die träge Weltwirtschaft hat den Chemiekonzern Lanxess auch zum Start ins neue Jahr belastet. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wenngleich Lanxess sogar vom Iran-Krieg profitiert. Denn wegen der Sperrung der Straße von Hormus fehlen vielen asiatischen Konkurrenten wichtigen Rohstoffe wie Öl und Gas. Daher wanden sich Kunden zuletzt verstärkt wieder europäischen Chemiekonzernen zu, die teils ihre Verkaufspreise deutlich anhoben. Diese Effekte spielten aber erst zum Ende des Quartals hin eine Rolle. Umsatz und Gewinn von Lanxess fielen daher zum Jahresstart deutlich. Die Ziele für 2026 bestätigte der Konzern am Donnerstag bei der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen.
Der Umsatz von Lanxess fiel im ersten Quartal im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um fast 30 Prozent auf 94 Millionen Euro, lag aber etwas über der mittleren Analystenschätzung. Für das zweite Quartal peilt Lanxess-Chef Matthias Zachert 130 bis 150 Millionen Euro operatives Ergebnis an; im Gesamtjahr sollen es 450 bis 550 Millionen Euro werden.
Unter dem Strich steht nach den ersten drei Monaten des Jahres ein Verlust von 141 Millionen Euro nach einem Minus von 57 Millionen vor einem Jahr./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 18,07 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -40,28 %/+25,41 % bedeutet.
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Einschätzung der SdK zu BASF aber auch generell dem Chemiesektor derzeit:
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13.04.2026 09:01:54 300 Stück zu 18,71 verkauft die letzten Lanxess im Depot und außerdem die Hälfte meiner Evonik