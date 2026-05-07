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    SAF-Holland trotzt Marktschwäche in Amerika - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Q1-Umsatz 451,7 Mio, bereinigt plus 5,6 Prozent
    • Bereinigtes Ebit 42,5 Mio, operative Marge 9,4 Prozent
    • Jahresziele: Umsatz 1,7-1,85 Mrd, Marge 9-10 Prozent
    SAF-Holland trotzt Marktschwäche in Amerika - Prognose bestätigt
    Foto: SAF Holland

    BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat zum Jahresstart negative Währungseffekte und ein schwieriges Marktumfeld in der Region Amerika zu spüren bekommen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich nur um 0,6 Prozent auf 451,7 Millionen Euro, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus 5,6 Prozent. Damit schnitt SAF-Holland etwas besser ab als von Analysten erwartet.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um 0,5 Prozent auf 42,5 Millionen Euro zurück. Erste Effekte des im Vorjahr gestarteten Sparprogramms konnten die Schwäche in Amerika abfedern. Zudem lief es in den Regionen EMEA und APAC mit höherer Nachfrage deutlich besser. Die entsprechende operative Marge ging von 9,5 Prozent im Vorjahresquartal auf 9,4 Prozent zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von 20,5 Millionen Euro nach 13,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

    Die Jahresziele bestätigte der Nutzfahrzeugzulieferer: Beim Umsatz peilt SAF-Holland weiterhin einen Wert zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro an. Der Mittelwert liegt damit leicht über dem Vorjahreswert von knapp 1,73 Milliarden Euro. Analysten haben im Schnitt 1,79 Milliarden Euro auf dem Zettel. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (Ebit) soll im laufenden Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 2025 betrug sie 9,5 Prozent./niw/zb

    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +7,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 831,62 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+41,30 % bedeutet.




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