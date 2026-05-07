SAF-Holland trotzt Marktschwäche in Amerika - Prognose bestätigt

Die Jahresziele bestätigte der Nutzfahrzeugzulieferer: Beim Umsatz peilt SAF-Holland weiterhin einen Wert zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro an. Der Mittelwert liegt damit leicht über dem Vorjahreswert von knapp 1,73 Milliarden Euro. Analysten haben im Schnitt 1,79 Milliarden Euro auf dem Zettel. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (Ebit) soll im laufenden Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 2025 betrug sie 9,5 Prozent./niw/zb

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um +7,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,14 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 831,62 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+41,30 % bedeutet.