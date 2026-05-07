RBC stuft RATIONAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 640 auf 680 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Großküchengeräte-Ausrüster sei im durchwachsenen ersten Quartal stark gewachsen und habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen, doch die Marge habe enttäuscht, schrieb Sebastian Kuenne in einem Rückblick vom Mittwochabend. Das Management sei zwar optimistisch, den Umsatz auch im weiteren Jahresverlauf zu steigern und damit die angestrebte operative Ergebnismarge (Ebit) zu erreichen. Doch die neuen US-Zölle dürften zunehmend für Gegenwind sorgen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 656,8EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.





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