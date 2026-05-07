DATRON: Geschäftszahlen 2025 & Q1 2026 veröffentlicht
Trotz Sondereffekten im Geschäftsjahr 2025 zeigt der Konzern solide Ergebnisse, einen Dividendenvorschlag und einen zuversichtlichen Ausblick auf 2026.
- Testierte Konzernzahlen 2025: Umsatz TEUR 60.204 (≈ EUR 60,2 Mio.), operatives EBIT TEUR 3.074, operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,37.
- Nach Berücksichtigung einmaliger Umzugskosten lag das EBIT zum 31.12.2025 bei TEUR 556 und das Ergebnis je Aktie bei EUR -0,07.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen auf der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie vor.
- Konzern-Ergebnisse 1. Quartal 2026: Umsatz TEUR 15.549, Auftragseingang TEUR 19.642, EBIT TEUR 823, Ergebnis je Aktie EUR 0,09.
- Prognose 2026 (unverändert): Umsatz und Auftragseingang jeweils in einer Spanne von ca. EUR 63–69 Mio., geplante EBIT‑Marge 5,0–8,0 %, geplantes Ergebnis je Aktie EUR 0,40–0,80.
- Erwartung für Q2 2026: Umsatz und Auftragseingang je ca. EUR 16–18 Mio.; EBIT ca. EUR 0,9–1,8 Mio.; Ergebnis je Aktie ca. EUR 0,10–0,25.
Der nächste wichtige Termin, Jahresabschluss 2025 und Quartalsinformationen 1. Quartal 2026, bei DATRON ist am 07.05.2026.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,35 % im Minus.
30 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,1500EUR das entspricht einem Plus von +1,42 % seit der Veröffentlichung.
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