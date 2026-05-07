Dax ringt mit 25.000-Punkte-Marke

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee startet der Dax am Donnerstag wohl einen neuerlichen Anlauf auf die Hürde von 25.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 24.966 Punkte. Tags zuvor war der Dax im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bereits bis auf 25.152 Punkte nach oben geschossen. Im Bereich seiner Februar-Höchststände verließen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die Kriegs-Scharte vom März im Kurschart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier. Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Fallende Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie die KI-Euphorie weckten die Kauflaune der Anleger. Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten wenig Einfluss. Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft stieg zum Vormonat, allerdings weniger deutlich als erwartet. Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel erstmals seit dem 12. Februar wieder über die stark beachtete Marke von 50.000 Punkten, konnte sich jedoch nicht darüber halten. Letztlich gewann der US-Leitindex 1,24 Prozent auf 49.910,59 Zähler. Der marktbreite S&P 500 , der erneut ein Rekordhoch erklomm, schloss mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 7.365,12 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Ende - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 2,08 Prozent auf 28.599,17 Punkte nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein vom KI-Boom Nachholpotenzial aus. Er stieg kurz vor dem Handelsende um 5,9 Prozent. Zudem setzen Anleger auf eine Lösung des Iran-Krieges. Südkoreas Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann zuletzt 1,4 Prozent und der CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, stieg um 0,3 Prozent.

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DAX 24.918,69 2,12% XDAX 24.955,90 2,21% EuroSTOXX 50 6.027,13 2,68% Stoxx50 5.173,34 2,46%

DJIA 49.910,59 1,24% S&P 500 7.365,12 1,46% NASDAQ 100 28.599,17 2,08%

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RENTEN:



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Bund-Future 125,75 -0,02%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1751 0,03%

USD/Yen 156,34 -0,03% Euro/Yen 183,73 0,01% °



BITCOIN:



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Bitcoin 80.921 -0,65% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 101,90 +0,63 USD WTI 95,79 +0,71 USD °



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