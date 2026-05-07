Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 19,71 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+47,78 % bedeutet.