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    Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg um rund 20% auf 591 Mio Euro
    • Operatives Ergebnis stieg von 12 auf 41,5 Millionen
    • Jahresziele bestätigt Umsatz 2,2 bis 2,4 Milliarden
    Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um rund ein Fünftel auf 591 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Davon blieben 7 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen, womit sich eine Verbesserung des operativen Gewinns von 12 auf 41,5 Millionen Euro ergibt. Analysten hatten in etwas so viel erwartet. Der Gewinn unter dem Strich vervielfachte sich auf 28 Millionen Euro.

    "Die spürbare Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie die gestiegene Nachfrage nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026", sagte Vorstandschef Karl Tragl laut Mitteilung. Die Ende März veröffentlichten Jahresziele bestätigte Tragl. Er erwartet einen Umsatz von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro - und damit eher mehr als die 2,22 Milliarden aus dem vergangenen Jahr. Die operative Marge vor Zinsen und Steuern soll sich von 6,0 Prozent auf 6,5 bis 7,5 Prozent verbessern./mis/stk

    Wacker Neuson

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    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 19,71 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +7,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+47,78 % bedeutet.




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