JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. An ihren operativen Ergebnisschätzungen für 2026 habe sich nach den Quartalszahlen und dem bestätigten Ausblick des Baustoffkonzerns kaum etwas geändert, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend. Ihre Umsatzprognose senkte sie um ein Prozent./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

