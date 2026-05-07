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    GFT Technologies: Starkes 2026 – Wachstum & Profitabilität im Fokus

    GFT startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Profitabilität und Wynxx Agentic AI legen deutlich zu – starke Dynamik über Regionen, Branchen und Großkunden hinweg.

    GFT Technologies: Starkes 2026 – Wachstum & Profitabilität im Fokus
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
    • Solider Jahresauftakt: Konzernumsatz Q1 2026 229,5 Mio. € (+3% nominal, +5% zu konstanten Wechselkursen) und im Einklang mit der Prognose für 2026.
    • Deutliche Profitabilitätsverbesserung: EBT +20% auf 12,0 Mio. €, bereinigtes EBIT +7% auf 16,1 Mio. €, bereinigte EBIT‑Marge leicht auf 7,0% gestiegen; EBT‑Marge auf 5,2%.
    • Wynxx Agentic AI skaliert weiter: Plattform in 11 Ländern bei 105 Unternehmenskunden, von Wynxx beeinflusstes Vertragsvolumen >104 Mio. € (+≈48%).
    • Starke regionale und sektorale Dynamik: Americas & APAC +12% (u. a. Brasilien +33%, Kolumbien +20%); Sektor Industrie & Sonstige +15%, Versicherung +6%, Banking +1%.
    • Markterfolg und Kundenprojekte: Nach Megawork‑Akquisition Abschluss eines SAP‑Vertrags >18 Mio. € mit Tier‑1‑Kunden; Auszeichnung „2026 Google Cloud Partner of the Year – Infrastructure Modernization: Latin America“ und mehrere Analysten‑Ratings als Leader/Pioneer.
    • Prognose bestätigt: Für 2026 erwartet GFT währungsbereinigtes Umsatzwachstum ~5% auf rund 930 Mio. €, bereinigtes EBIT ~71 Mio. € (Marge 7,6%) und EBT rund 56 Mio. € (+21%).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei GFT Technologies ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,230EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,210EUR das entspricht einem Minus von -0,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).


    GFT Technologies

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