DEUTZ startet 2026 mit starkem Wachstum durch

Auftragseingang stieg um 41,2 % auf 771,0 Mio. € und zeigt deutliches Wachstum im ersten Quartal 2026

Umsatz erhöhte sich um 8,4 % auf 530,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr

Bereinigtes Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) stieg um 45,7 % auf 37,3 Mio. € und die EBIT-Rendite verbesserte sich auf 7,0 %

Das Wachstum wurde durch den Portfolioumbau, Markterholung im Baumaschinen- und Landtechnikbereich sowie Kosteneinsparungen durch das Future-Fit-Programm unterstützt

Der Auftragseingang des Engines-Segments erhöhte sich um 26,0 %, der Umsatz um 5,3 %, und das Segment kehrt in die Gewinnzone zurück

Für 2026 rechnet DEUTZ mit einem Konzernumsatz zwischen 2,3 Mrd. € und 2,5 Mrd. € sowie einer bereinigten EBIT-Rendite zwischen 6,5 % und 8,0 %

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Deutz ist am 07.05.2026.

Der Kurs von Deutz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,17 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,235EUR das entspricht einem Plus von +3,79 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.865,37PKT (-0,20 %).





