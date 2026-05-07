SUESS MicroTec: Rekord-Auftragseingang im Q1 2026 erreicht! (74 Zeichen)

Auftragseingang im ersten Quartal 2026 erreichte mit 149,3 Mio. € ein Rekordniveau und stieg um 69,5 % im Vergleich zum Vorjahresquartal

Der Umsatz lag bei 86,5 Mio. €, was unter dem Vorjahreswert von 124,9 Mio. € liegt, während die Bruttomarge bei 36,1 % im prognostizierten Korridor von 35-37 % liegt

Der Auftragsbestand stieg im ersten Quartal um 23,7 % auf 330,1 Mio. € (Ende 2025: 266,8 Mio. €)

Die EBIT-Marge sank auf 4,3 % (Vorjahr: 18,0 %) aufgrund niedrigerem Umsatz und verändertem Produkt- sowie Kundenmix

Der Free Cashflow erreichte +23,2 Mio. €, deutlich mehr als im Vorjahresquartal (+8,9 Mio. €), und die Zahlungsmittelbestände stiegen um 22,5 % auf 120,9 Mio. €

Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 425 und 485 Mio. €, eine Bruttomarge von 35-37 % und eine EBIT-Marge von 8-10 % erwartet, wobei die globale Unsicherheit berücksichtigt wird

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei SUESS MicroTec ist am 07.05.2026.

Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,73EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).





