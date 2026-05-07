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    Mister Spex: Erfolgreicher Start 2026 & Zukunftssicheres Wachstum

    Trotz Umsatzrückgang im Online-Geschäft schärft Mister Spex im ersten Quartal 2026 seine Profitabilität und setzt auf Effizienz, Innovation und wachsende Stores.

    Mister Spex: Erfolgreicher Start 2026 & Zukunftssicheres Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Mister Spex verzeichnet im Q1 2026 eine deutliche Ergebnisverbesserung, insbesondere beim bereinigten EBITDA, das auf 1,3 Mio. Euro steigt.
    • Der Nettoumsatz im ersten Quartal 2026 beträgt 40,7 Mio. Euro, was einem Rückgang von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, trotz Wachstum im Offline-Store-Netzwerk um 11 %.
    • Die Bruttomarge verbessert sich um rund 230 Basispunkte auf 59 %, hauptsächlich durch einen höheren Anteil von Korrektionsbrillen und die Weiterentwicklung des Glasportfolios.
    • Das Unternehmen hat vier strukturelle Treiber im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses initiiert, darunter die Umstellung auf eine integrierte Salesforce Plattform und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
    • Das Offline-Store-Netzwerk wächst trotz herausforderndem Konsumumfeld, während das Online-Geschäft aufgrund von strategischen Maßnahmen rückläufig ist.
    • Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Mister Spex eine Umsatzspanne von 0 % bis -10 % sowie eine bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von Break-even bis mittleres einstelliges Prozent.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Mister Spex ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2550EUR das entspricht einem Plus von +0,40 % seit der Veröffentlichung.


    Mister Spex

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