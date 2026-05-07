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    VINCORION startet stark ins erste Börsenjahr: Umsatz steigt und Auftragsbestand erreicht Allzeithoch

    Rekordstart ins Jahr 2026: Deutliches Umsatzplus, stark wachsender Auftragseingang und ein prall gefüllter Auftragsbestand untermauern die bestätigte Jahresprognose.

    VINCORION startet stark ins erste Börsenjahr: Umsatz steigt und Auftragsbestand erreicht Allzeithoch
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 steigt um 40 % auf rund 69,0 Mio. Euro, das stärkste erste Quartal der Unternehmensgeschichte
    • Auftragseingang beträgt rund 149,4 Mio. Euro und übertrifft den Vorjahreswert fast um das Vierfache
    • Gesamtauftragsbestand wächst auf rund 1,2 Mrd. Euro und deckt mehr als 90 % des geplanten Jahresumsatzes 2026
    • Bereinigtes EBIT steigt um 30 % auf rund 12,4 Mio. Euro, mit einer Marge von 18,0 %
    • Die Segmente Vehicle Systems und Power Systems verzeichnen signifikantes Wachstum, während das Segment Aviation Umsatzerwartungen auf Vorjahresniveau hält
    • Die Jahresprognose für 2026 wird bestätigt: Umsatz zwischen 280 und 320 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 18 % bis 19 %.

    Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Quartalsbericht, bei VINCORION ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,030EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,080EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.


    VINCORION

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    ISIN:DE000VNC0014WKN:VNC001
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