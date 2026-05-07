VINCORION startet stark ins erste Börsenjahr: Umsatz steigt und Auftragsbestand erreicht Allzeithoch
Rekordstart ins Jahr 2026: Deutliches Umsatzplus, stark wachsender Auftragseingang und ein prall gefüllter Auftragsbestand untermauern die bestätigte Jahresprognose.
Foto: adobe.stock.com
- Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 steigt um 40 % auf rund 69,0 Mio. Euro, das stärkste erste Quartal der Unternehmensgeschichte
- Auftragseingang beträgt rund 149,4 Mio. Euro und übertrifft den Vorjahreswert fast um das Vierfache
- Gesamtauftragsbestand wächst auf rund 1,2 Mrd. Euro und deckt mehr als 90 % des geplanten Jahresumsatzes 2026
- Bereinigtes EBIT steigt um 30 % auf rund 12,4 Mio. Euro, mit einer Marge von 18,0 %
- Die Segmente Vehicle Systems und Power Systems verzeichnen signifikantes Wachstum, während das Segment Aviation Umsatzerwartungen auf Vorjahresniveau hält
- Die Jahresprognose für 2026 wird bestätigt: Umsatz zwischen 280 und 320 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 18 % bis 19 %.
Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Quartalsbericht, bei VINCORION ist am 07.05.2026.
Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,030EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,080EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte