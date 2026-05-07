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    Instone Real Estate Group: Solider Jahresstart, bald institutionelle Verkäufe erwartet

    Trotz eines verhaltenen Starts ins Jahr 2026 zeigt die Instone Group finanzielle Stärke, stabile Verkäufe und bestätigt ihren Wachstumskurs mit zuversichtlichem Blick auf die kommenden Quartale.

    Instone Real Estate Group: Solider Jahresstart, bald institutionelle Verkäufe erwartet
    Foto: LO-DESIGN - unsplash
    • Das erste Quartal 2026 verzeichnete bereinigte Umsatzerlöse von 79,3 Mio. Euro, was aufgrund witterungsbedingter Bauverzögerungen unter dem Vorjahr liegt, aber im Jahresverlauf erwartet wird, ausgeglichen zu werden.
    • Die Rohergebnismarge bleibt mit 27,6 % auf einem branchenführenden Niveau, was die Qualität der Projekte und die Kostenführerschaft der Instone Group unterstreicht.
    • Trotz geopolitischer Unsicherheiten blieben die Verkäufe im ersten Quartal stabil bei 41,7 Mio. Euro; institutionelle Verkäufe sind in fortgeschrittenen Verhandlungen.
    • Das Ergebnis nach Steuern lag bei 0,9 Mio. Euro, deutlich niedriger als im Vorjahr, mit einer positiven Erwartung auf höhere Ergebnisse in den kommenden Quartalen durch steigende Erlöse.
    • Die Bilanz ist mit einem Loan-to-Cost-Verhältnis von 18,8 % sehr stark, Barmittel von rund 220 Mio. Euro sowie ungenutzte Kreditlinien von 190 Mio. Euro sichern weiteres Wachstum.
    • Für 2026 bestätigt die Instone Group die Prognose: Umsatzerlöse von 550–600 Mio. Euro, Nettoergebnis von 35–40 Mio. Euro und Verkäufe von 650–750 Mio. Euro, wobei eine Erholung der Nachfrage erwartet wird.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31.März 2026, bei Instone Real Estate Group ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,3700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,12 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,3500EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.


    Instone Real Estate Group

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    ISIN:DE000A2NBX80WKN:A2NBX8
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