Exasol: Starkes Q1 2026 und Prognosebestätigung
Exasol startet verhalten ins Jahr 2026: Rückläufige Umsätze treffen auf wachsende Liquidität, sinkende Kündigungsquoten und vorsichtig optimistische ARR-Prognosen.
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- Exasol hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 9,5 Mio. Euro erzielt, was im Vergleich zum Vorjahr (12,4 Mio. Euro) rückläufig ist, hauptsächlich aufgrund hoher nicht-wiederkehrender Hardware-Erlöse im Vorjahr.
- Das ARR (Annual Recurring Revenue) lag zum 31. März 2026 bei 37,8 Mio. Euro, leicht niedriger als Ende 2025 (38,4 Mio. Euro), mit einer erwarteten Kündigungsquote von 10-15 % im zweiten Quartal 2026.
- Die ARR-Kündigungsquote hat sich von 27 % im zweiten Quartal 2025 auf 20 % im ersten Quartal 2026 verringert, mit einer Prognose, im zweiten Quartal 2026 auf ca. 10-15 % zu sinken.
- Das Neugeschäftsvolumen, bestehend aus Upsell bei Bestandskunden und Neukunden, lag im ersten Quartal bei 0,6 Mio. Euro und konnte durch Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sowie KI-Lösungen gesteigert werden.
- Die Nettoliquidität stieg zum 31. März 2026 auf 24,7 Mio. Euro, im Vergleich zu 23,2 Mio. Euro im Vorjahr, was auf Vorauszahlungen für laufzeitbasierte Verträge zurückzuführen ist.
- Für 2026 bestätigt Exasol die Prognose eines mittleren einstelligen Prozentwachstums beim ARR, einen Rückgang des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein EBITDA zwischen 3 Mio. und 4 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Meldung zur Geschäftsentwicklung 3M 2026, bei EXASOL ist am 07.05.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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