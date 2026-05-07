Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Verkäufe sichern 152 Mio. € für Chancen
Trotz Bewertungsdruck an den Kapitalmärkten stärkt die DBAG ihre Finanzkraft, setzt auf gezielte Healthcare-Investitionen und bestätigt ihren Kurs mit stabiler Dividende.
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- Erfolgreiche Veräußerungen von duagon und Kraft & Bauer haben die Liquidität der DBAG deutlich gestärkt, mit verfügbaren Mitteln von 152,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2025
- Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum 31. März 2026 bei 35,29 Euro, wobei der Rückgang auf niedrige Kapitalmarktmultiplikatoren zurückzuführen ist; bereits im April ist eine Erholung sichtbar
- Die Gesellschaft investiert im Healthcare-Sektor, insbesondere durch die Beteiligung an der Hipp Technology Group, die im Rahmen eines Management-Buyouts die Mehrheit übernimmt
- Das Konzernergebnis für Q1 2026 lag bei -20,5 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund bewertungsbedingter Effekte, während das EBITA der Fondsberatung bei 3,1 Mio. Euro lag
- Die Jahresprognose für 2026 wurde bestätigt, und es wird eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen; das Aktienrückkaufprogramm wurde bis Juli 2026 verlängert
- Die DBAG verfolgt eine diversifizierte Investitionsstrategie, beobachtet makroökonomische Risiken genau und bleibt flexibel bei Investitionen und Veräußerungen, um die Liquidität und Wachstumsmöglichkeiten zu sichern
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
56 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,18EUR das entspricht einem Minus von -1,27 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).
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