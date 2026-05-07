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    R. Stahl: Stabiles Q1 2026 & NEXUS-Start – Zukunftsprogramm setzt Maßstäbe

    R. Stahl startet 2026 mit soliden Zahlen, steigender Ertragskraft und klaren Wachstumsplänen – trotz rückläufigem Auftragseingang bleibt der Ausblick stabil.

    R. Stahl: Stabiles Q1 2026 & NEXUS-Start – Zukunftsprogramm setzt Maßstäbe
    • R. Stahl verzeichnet im ersten Quartal 2026 eine stabile Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von 73,4 Mio. € – nahezu auf Vorjahresniveau
    • Der Auftragseingang liegt bei 77,2 Mio. €, deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahres, aber über dem Vorquartal
    • Das EBITDA vor Sondereinflüssen steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 6,7 Mio. € (Vorjahr: 3,7 Mio. €), mit einer Marge von 9,2 %
    • Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 beträgt 94,3 Mio. €, leicht höher als zum Jahresende, aber niedriger als im Vorjahr
    • Für 2026 bleibt die Prognose unverändert: Umsatz zwischen 285 und 300 Mio. €, EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 22 und 27 Mio. €, und ein ausgeglichener Free Cashflow
    • Das Zukunftsprogramm NEXUS wurde gestartet, um die finanziellen, strukturellen und inhaltlichen Grundlagen für zukünftiges Wachstum ab 2027 zu schaffen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei R. Stahl ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    R. Stahl

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    ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB
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