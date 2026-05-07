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    SGL Carbon: Umsatzrückgang, EBITDA-Marge steigt – Prognose bestätigt

    Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Quartal 2026 zeigt SGL Carbon verbesserte Profitabilität, abgeschlossene Restrukturierungen und bestätigt seine Jahresprognose in einem schwierigen Marktumfeld.

    SGL Carbon: Umsatzrückgang, EBITDA-Marge steigt – Prognose bestätigt
    Foto: SGL Carbon
    • Der Umsatz im ersten Quartal 2026 sank auf 184,5 Mio. € (-21,3 % im Vergleich zum Vorjahr), hauptsächlich aufgrund der Beendigung nicht profitabler Geschäftsaktivitäten und geringerer Nachfrage in den Bereichen Graphite Solutions und Process Technology.
    • Das bereinigte EBITDA verringerte sich im Quartalsvergleich um 11,6 % auf 29,6 Mio. €, die EBITDA-Marge stieg jedoch auf 16,0 % (von 14,3 %).
    • Das EBIT stieg auf 15,9 Mio. € (von 3,4 Mio. € im Vorjahr), was auf den Abschluss der Restrukturierungen zurückzuführen ist; das Konzernergebnis lag bei 5,9 Mio. €.
    • Die Geschäftsbereiche entwickelten sich unterschiedlich: Graphite Solutions verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,8 %, Process Technology um 30,1 %, Fiber Composites um 37,7 %, während die Kosten im Fiber Composites Bereich durch Restrukturierungen deutlich gesenkt wurden.
    • Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt SGL Carbon die Prognose: Umsatz zwischen 720 und 770 Mio. € und bereinigtes EBITDA zwischen 110 und 130 Mio. €, trotz eines zunehmend schwierigen Marktumfelds.
    • Das Unternehmen betont die Risiken durch den Konflikt im Nahen Osten, sieht jedoch keine Änderungen an der aktuellen Prognose, solange sich die Rahmenbedingungen nicht verschlechtern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 31. März 2026, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6800EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.


    SGL Carbon

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