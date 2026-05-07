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    Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Henkel Q1 organisch stärker als erwartet gewachsen
    • Bereinigter Umsatz stieg 1,7 Prozent auf 4,95 Mrd Euro
    • Inklusive Währungseffekte sank der Erlös um 5,5%
    Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist im ersten Quartal operativ etwas stärker als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz stieg bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aktienanalysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 64,70 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,62 Mrd..

    Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+14,38 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursstagnation der Henkel VZ (~60–70€) aufgrund fehlender Innovationsdynamik und rückläufigem Umsatz; ein Innovationsschub könnte Kurse über 100€ bringen. Diskutiert werden Bewertungsoptionen (Aktienrückkäufe/Vorzugsumwandlung), mögliche Aufspaltung/Holding-Struktur, fundamentale Risiken durch Lieferketten/Geopolitik und technische Marken (Nackenlinie ~68,16€, fallende GDs).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.

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    dpa-AFX
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