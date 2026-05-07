Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen
- Henkel Q1 organisch stärker als erwartet gewachsen
- Bereinigter Umsatz stieg 1,7 Prozent auf 4,95 Mrd Euro
- Inklusive Währungseffekte sank der Erlös um 5,5%
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist im ersten Quartal operativ etwas stärker als von Experten erwartet gewachsen. Der Umsatz stieg bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aktienanalysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 64,70 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +5,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,62 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+14,38 % bedeutet.
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Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Momentan haben wird Stagflation. Noch können trotz stagnierender Nachfrage steigende Preise durchgesetzt werden. Dies wirst Du noch im ersten Quartal sehen, d. h. weiter gute Gewinne und leichtes Umsatzwachstum.
Was noch nicht eingepreist ist: Momentan sind noch die Lieferketten gesichert, d. h. in den Ölpreisen ist momentan nur ein gesunkenes Angebot eingepreist. Wenn D. Trump weiter die Straße von Hormus blockiert, dann werden langsam die Lieferketten blockiert werden, d. h. Verteilkämpfe werden dann real werden. China hat die rote Karte gezeigt bekommen, die EU sowieso. Sollen sie sich doch das Öl holen, sagte Trump. Das könnte zu sprunghaften Preisanstiegen führen, inkl. einer nachhaltigen Rezession.
Den Panamakanal hatten die Chinesen ja kontrolliert. https://latina-press.com/news/343959-die-usa-unterstuetzen-die-souveraenitaet-panamas/
Das haben die USA nun geändert. Der Handelskrieg mit China wurde damit weiter verschärft, neben dem Druck durch die Öllieferungen.
Es kann gut enden, wenn China Trump entgegen kommt und betreffend Russland und Iran seine Politik radikal ändert. Dann könnten wir einen Frieden in Nahost und der Ukraine erleben. Es kann aber auch zu einer Verschärfung kommen, d. h. Rezession für die EU.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?