Henkel bestätigt Prognose - Organisches Umsatzplus übertrifft Erwartungen

Momentan haben wird Stagflation. Noch können trotz stagnierender Nachfrage steigende Preise durchgesetzt werden. Dies wirst Du noch im ersten Quartal sehen, d. h. weiter gute Gewinne und leichtes Umsatzwachstum.

Was noch nicht eingepreist ist: Momentan sind noch die Lieferketten gesichert, d. h. in den Ölpreisen ist momentan nur ein gesunkenes Angebot eingepreist. Wenn D. Trump weiter die Straße von Hormus blockiert, dann werden langsam die Lieferketten blockiert werden, d. h. Verteilkämpfe werden dann real werden. China hat die rote Karte gezeigt bekommen, die EU sowieso. Sollen sie sich doch das Öl holen, sagte Trump. Das könnte zu sprunghaften Preisanstiegen führen, inkl. einer nachhaltigen Rezession.

Ein ungutes Gemisch für die Chemiefirmen in der EU. Die Amerikaner haben genug Öl und Gas. Weltstrategische Verteilkämpfe, Kämpfe um die Kontrolle der Transportwege. Wenn die Blockade aufrecht erhalten wird, müssten die Ölförderanlagen stillgelegt werden oder das Öl woanders hingeleitet werden. Stilllegung von Anlagen ist riskant, man weiß nie ob bei Reanimation das Öl wieder sprudelt. Auch müssten klare Bedingungen geschaffen sein, wie man das geförderte Öl transportiert. Eine ganz schwere Situation. Ich bin sehr skeptisch. Trump will viele Dinge gleichzeitig tun, die schon vor Jahren geregelt werden sollten, aber immer mit halbbackenen Maßnahmen aufgeschoben wurden.

Den Panamakanal hatten die Chinesen ja kontrolliert. https://latina-press.com/news/343959-die-usa-unterstuetzen-die-souveraenitaet-panamas/

Das haben die USA nun geändert. Der Handelskrieg mit China wurde damit weiter verschärft, neben dem Druck durch die Öllieferungen.

Es kann gut enden, wenn China Trump entgegen kommt und betreffend Russland und Iran seine Politik radikal ändert. Dann könnten wir einen Frieden in Nahost und der Ukraine erleben. Es kann aber auch zu einer Verschärfung kommen, d. h. Rezession für die EU.



