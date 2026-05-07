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    Immobilienkonzern Hamborner Reit mit höherem Nettogewinn - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mieten und Pachten sanken 1,9% auf 22,6 Mio Euro
    • Operatives Ergebnis FFO sank 1,6% auf 11,7 Mio Euro
    • Jahresüberschuss stieg 10,7% auf knapp 2,8 Mio Euro
    Immobilienkonzern Hamborner Reit mit höherem Nettogewinn - Jahresziele bestätigt
    Foto: adobe.stock.com

    DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hat im ersten Quartal 2026 weniger umgesetzt. Die Erlöse aus Mieten und Pachten sanken im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 22,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Den Rückgang begründete die Gesellschaft vor allem mit dem Verkauf von Objekten. Würden diese herausgerechnet, hätten die Erlöse um 2,6 Prozent zugelegt. Das von Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging in den ersten drei Monaten 2026 um 1,6 Prozent auf 11,7 Millionen Euro zurück.

    Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen aber mit knapp 2,8 Millionen Euro 10,7 Prozent mehr. Dazu trug unter anderem der Verkauf einer Immobilie in Ditzingen bei. Für das Gesamtjahr bestätigte Hamborner Reit die Prognosen./mne/mis

    Hamborner REIT

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    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,908 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um +3,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 398,58 Mio..

    Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,0500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +41,56 %/+41,56 % bedeutet.




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