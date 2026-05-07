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    Suss Microtec startet erwartet schwach ins Jahr - Aufträge geben Zuversicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz minus knapp 31 Prozent auf 86,5 Mio Euro
    • Ebit sank 84% auf 3,7 Mio Euro Marge 4,3
    • Aufträge stiegen fast 70% auf 149,3 Mio Zuversicht
    Suss Microtec startet erwartet schwach ins Jahr - Aufträge geben Zuversicht
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Mircotec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um knapp 84 Prozent noch deutlich stärker auf 3,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge (Ebit) sackte von 18 auf 4,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro. Der Auftragseingang und die Aussicht auf weitere Orders geben Unternehmenschef Burkhardt Frick allerdings Zuversicht, den Jahresausblick dennoch erreichen zu können. Die Bestellungen zogen in den drei Monaten bis März um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an./men/zb

    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 18.371 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +15,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +59,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -32,50 %/-2,24 % bedeutet.




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