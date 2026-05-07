JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 69,04EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

