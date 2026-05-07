ElringKlinger Q1 2026: Erfolgreicher Start bestätigt Transformationskurs
Im ersten Quartal 2026 zeigt der Konzern ein gemischtes Bild: Umsatz und Profitabilität legen zu, doch der Free Cashflow bleibt wegen hoher E-Mobility-Investitionen negativ.
Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2026 auf 430 Mio. EUR, eine organische Verbesserung von 4,7 % gegenüber dem Vorjahr
- Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 6,8 %, im oberen Bereich des Zielkorridors von 6 bis 7 % für 2026
- Das operative Ergebnis zeigt erste strukturelle Verbesserungen, die Bruttomarge stieg auf 27,2 %
- Der Free Cashflow lag bei minus 109 Mio. EUR, was auf den Hochlauf der Serienaufträge im E-Mobility-Geschäft zurückzuführen ist
- Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026 mit leichtem organischem Umsatzwachstum, einer EBIT-Marge von 6-7 % und einem operativen Free Cashflow im Plus
- Mit dem Programm SHAPE2EMPOWER wird die Organisationsstruktur neu ausgerichtet, um die Wettbewerbsfähigkeit durch stärkere Verantwortungsübertragung und kürzere Entscheidungswege zu verbessern
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei ElringKlinger ist am 07.05.2026.
Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,7150EUR das entspricht einem Plus von +4,57 % seit der Veröffentlichung.
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