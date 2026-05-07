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    Henkel VZ: Starkes organisches Umsatzwachstum im Q1 2026

    Henkel startet 2026 mit Rückenwind: Umsatzplus, starke Marken, erfolgreiche Zukäufe und ein bestätigter Ausblick prägen das erste Quartal.

    Henkel VZ: Starkes organisches Umsatzwachstum im Q1 2026
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa
    • Henkel erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von rund 5,0 Mrd Euro mit organischem Wachstum von 1,7 Prozent
    • Beide Unternehmensbereiche, Adhesive Technologies und Consumer Brands, trugen zum Wachstum bei, mit jeweils 1,7 % bzw. 1,8 % organischer Umsatzsteigerung
    • Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Strategie: Drei von fünf Transaktionen (Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s) bereits abgeschlossen, mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. 1,6 Mrd Euro
    • Das Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro wurde Ende März erfolgreich abgeschlossen
    • Für 2026 bleibt der Ausblick unverändert: organisches Umsatzwachstum von 1,0 bis 3,0 %, bereinigte Umsatzrendite zwischen 14,5 % und 16,0 %, und ein Anstieg des bereinigten EPS im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich
    • Die regionale Entwicklung zeigte insbesondere in IMEA eine zweistellige organische Umsatzsteigerung, während Europa einen Rückgang verzeichnete; das Geschäftsfeld Hair in Consumer Brands wuchs stark, insbesondere im Bereich Haarfarbe.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Henkel VZ ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Henkel VZ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,13 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,87EUR das entspricht einem Plus von +0,26 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.948,50PKT (-0,02 %).


    Henkel VZ

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    ISIN:DE0006048432WKN:604843
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