Lenzing Q1 2026: Rekordgewinne und starker Free Cashflow
Nach drei Verlustquartalen meldet das Unternehmen wieder schwarze Zahlen, stärkt seinen Cashflow spürbar und treibt trotz volatiler Märkte die Transformation voran.
Foto: Lenzing Group
- Ergebnis nach Steuern Q1 2026: EUR 24 Mio. (erstmals nach drei negativen Quartalen wieder positiv; Vorjahr: EUR 31,7 Mio.).
- Free Cashflow deutlich gesteigert auf EUR 33,8 Mio. (Vorjahr: EUR 14,8 Mio.), Hinweis auf disziplinierte Preis-, Kosten- und Working‑Capital‑Steuerung.
- Umsatzerlöse Q1 2026 bei EUR 615,7 Mio. (-10,8 % vs. Q1 2025); EBITDA EUR 116,3 Mio. bei einer Marge von 18,9 % (Vorjahr 22,6 %).
- Ergebnisverbesserung gestützt durch Pricing‑Strategie, Performance‑Programm sowie Sondereffekte von insgesamt EUR 25,7 Mio.; Übernahme von TreeToTextile zur Stärkung der Premium‑Strategie.
- Starker operativer Cashflow von EUR 94,6 Mio.; Liquiditätsbestand EUR 690,1 Mio.; CAPEX EUR 28,4 Mio.; Nettofinanzverschuldung rund EUR 1,362 Mrd., bereinigte Eigenkapitalquote 29,9 %.
- Ausblick: Markt bleibt volatil (geopolitische Spannungen, volatile Energie‑ und Rohstoffpreise); verlässliche Prognose für 2026 derzeit nicht möglich, Transformation wird konsequent fortgeführt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
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58 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,150EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
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