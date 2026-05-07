🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir pulverisiert Prognosen – Milliarden‑Wachstum trotz Risiko

    Palantir pulverisiert Prognosen – Milliarden‑Wachstum trotz Risiko
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir hat im ersten Quartal ein deutlich besseres Ergebnis als von Analysten erwartet vorgelegt. Der US‑Datenanalyst und KI‑Spezialist meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 US‑Dollar (Erwartung 0,28) und einen Umsatz von 1,63 Milliarden US‑Dollar gegenüber prognostizierten 1,54 Milliarden. Das Umsatzwachstum von rund 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist das stärkste seit dem Börsengang 2020; der Nettogewinn vervierfachte sich auf 870,5 Millionen US‑Dollar (Vorjahr 214 Millionen).

    Treiber der Dynamik ist vor allem das US‑Geschäft: Die Erlöse in den Vereinigten Staaten kletterten um 104 Prozent auf rund 1,3 Milliarden US‑Dollar. Das Regierungsgeschäft stieg um 84 Prozent auf 687 Millionen, nicht zuletzt dank großer Verträge mit dem Militär und Sicherheitsbehörden. Das kommerzielle Segment gewann an Breite: Die Zahl der Unternehmenskunden wuchs binnen zwölf Monaten um 31 Prozent auf mehr als 1.000, der kommerzielle Umsatz legte um 133 Prozent auf 595 Millionen zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!
    Long
    126,67€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 12,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,25€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 12,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vor diesem Hintergrund hob Palantir seine Prognose deutlich an. Für das Geschäftsjahr peilt das Unternehmen nun einen bereinigten freien Cashflow zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden US‑Dollar an. Für das zweite Quartal werden Erlöse um 1,8 Milliarden erwartet; für 2026 wird ein Umsatz von bis zu 7,66 Milliarden genannt, was einem erwarteten Wachstum von etwa 71 Prozent entspricht. CEO Alex Karp wertete die Zahlen als Beleg für überlegene Performance und hob gebietsbezogene Vorteile der US‑KI hervor — eine Brücke zu geopolitischen Diskussionen, in denen Palantir als strategischer Technologiepartner gilt.

    Marktkommentare wiesen zudem auf strukturelle Risiken hin: Aktivisten und namhafte Leerverkäufer, etwa im Umfeld von Investoren wie Michael Burry, sowie technische Absicherungsmechanismen hätten wiederholt kurzfristige Verkaufswellen ausgelöst. Geopolitische Spannungen im Persischen Golf (Hormuz) und Berichte über Einsätze der Software in Konfliktzonen verstärken die Unsicherheit. Einige Anleger nutzten den Kursanstieg zum Teilverkauf, andere halten langfristig, da das Geschäftsmodell und die starke Cash‑Generierung als Basis für nachhaltiges Wachstum gelten. Analysten betonen allerdings, dass hohe Erwartungen Risiken für Kursausschläge bergen. stark.

    Die Börse reagierte dennoch verhalten: Die Aktie schloss intraday leicht im Plus (+1,3 Prozent), fiel im nachbörslichen Handel aber um rund 2,7 Prozent und notierte bei etwa 142 US‑Dollar; seit Jahresbeginn liegt das Papier rund 18 Prozent im Minus. Beobachter führen dies auf hohe Bewertung, Positionierungs‑ und Absicherungsmechaniken (Gamma/Short‑Gamma) sowie gezielte Short‑Strategien zurück. Charttechniker sehen die Zone um 141–142 US‑Dollar als Schlüsselregion; ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

    Fazit: Fundamentaldaten und Nachfrage nach KI‑Lösungen sprechen für weiteres Wachstum. Kurzfristig dominieren jedoch Bewertungsfragen, Marktmechanik und geopolitische Unsicherheiten die Kursentwicklung — eine Kombination, die starke Zahlen nicht zwangsläufig in anhaltende Kursgewinne ummünzt.



    Palantir

    -1,56 %
    -2,33 %
    -8,79 %
    -3,32 %
    +21,52 %
    +1.651,18 %
    +559,06 %
    +1.275,03 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
    Palantir direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 133,8USD auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Palantir pulverisiert Prognosen – Milliarden‑Wachstum trotz Risiko Palantir hat im ersten Quartal ein deutlich besseres Ergebnis als von Analysten erwartet vorgelegt. Der US‑Datenanalyst und KI‑Spezialist meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 US‑Dollar (Erwartung 0,28) und einen Umsatz von 1,63 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     