Palantir pulverisiert Prognosen – Milliarden‑Wachstum trotz Risiko

Treiber der Dynamik ist vor allem das US‑Geschäft: Die Erlöse in den Vereinigten Staaten kletterten um 104 Prozent auf rund 1,3 Milliarden US‑Dollar. Das Regierungsgeschäft stieg um 84 Prozent auf 687 Millionen, nicht zuletzt dank großer Verträge mit dem Militär und Sicherheitsbehörden. Das kommerzielle Segment gewann an Breite: Die Zahl der Unternehmenskunden wuchs binnen zwölf Monaten um 31 Prozent auf mehr als 1.000, der kommerzielle Umsatz legte um 133 Prozent auf 595 Millionen zu.

Palantir hat im ersten Quartal ein deutlich besseres Ergebnis als von Analysten erwartet vorgelegt. Der US‑Datenanalyst und KI‑Spezialist meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,33 US‑Dollar (Erwartung 0,28) und einen Umsatz von 1,63 Milliarden US‑Dollar gegenüber prognostizierten 1,54 Milliarden. Das Umsatzwachstum von rund 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist das stärkste seit dem Börsengang 2020; der Nettogewinn vervierfachte sich auf 870,5 Millionen US‑Dollar (Vorjahr 214 Millionen).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor diesem Hintergrund hob Palantir seine Prognose deutlich an. Für das Geschäftsjahr peilt das Unternehmen nun einen bereinigten freien Cashflow zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden US‑Dollar an. Für das zweite Quartal werden Erlöse um 1,8 Milliarden erwartet; für 2026 wird ein Umsatz von bis zu 7,66 Milliarden genannt, was einem erwarteten Wachstum von etwa 71 Prozent entspricht. CEO Alex Karp wertete die Zahlen als Beleg für überlegene Performance und hob gebietsbezogene Vorteile der US‑KI hervor — eine Brücke zu geopolitischen Diskussionen, in denen Palantir als strategischer Technologiepartner gilt.

Marktkommentare wiesen zudem auf strukturelle Risiken hin: Aktivisten und namhafte Leerverkäufer, etwa im Umfeld von Investoren wie Michael Burry, sowie technische Absicherungsmechanismen hätten wiederholt kurzfristige Verkaufswellen ausgelöst. Geopolitische Spannungen im Persischen Golf (Hormuz) und Berichte über Einsätze der Software in Konfliktzonen verstärken die Unsicherheit. Einige Anleger nutzten den Kursanstieg zum Teilverkauf, andere halten langfristig, da das Geschäftsmodell und die starke Cash‑Generierung als Basis für nachhaltiges Wachstum gelten. Analysten betonen allerdings, dass hohe Erwartungen Risiken für Kursausschläge bergen. stark.

Die Börse reagierte dennoch verhalten: Die Aktie schloss intraday leicht im Plus (+1,3 Prozent), fiel im nachbörslichen Handel aber um rund 2,7 Prozent und notierte bei etwa 142 US‑Dollar; seit Jahresbeginn liegt das Papier rund 18 Prozent im Minus. Beobachter führen dies auf hohe Bewertung, Positionierungs‑ und Absicherungsmechaniken (Gamma/Short‑Gamma) sowie gezielte Short‑Strategien zurück. Charttechniker sehen die Zone um 141–142 US‑Dollar als Schlüsselregion; ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Fazit: Fundamentaldaten und Nachfrage nach KI‑Lösungen sprechen für weiteres Wachstum. Kurzfristig dominieren jedoch Bewertungsfragen, Marktmechanik und geopolitische Unsicherheiten die Kursentwicklung — eine Kombination, die starke Zahlen nicht zwangsläufig in anhaltende Kursgewinne ummünzt.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 133,8USD auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.