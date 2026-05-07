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    Amazon setzt alles auf KI: 200 Mrd. in Großoffensive – Risiko oder Chance?

    Amazon setzt alles auf KI: 200 Mrd. in Großoffensive – Risiko oder Chance?
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    Amazon treibt seine KI-Offensive mit beispiellosen Investitionen voran und verteidigt die Strategie als langfristigen Wachstumshebel. CEO Andy Jassy bezeichnet Künstliche Intelligenz als die "größte technologische Transformation unserer Lebenszeit" und sieht die milliardenschweren Ausgaben nicht als Risiko, sondern als Voraussetzung künftiger Erträge. Das Unternehmen plant für das laufende Jahr Investitionen von rund 200 Milliarden US-Dollar, ein Großteil in Rechenzentren, maßgeschneiderte Chips und Infrastruktur für KI-Services.

    Die Zahlen des ersten Quartals 2026 untermauern Teilerfolge: Amazon vermeldete einen Umsatz von 181,5 Milliarden US-Dollar (+17 %) und einen Nettogewinn, der unter anderem durch einen Vorsteuergewinn aus der Anthropic-Beteiligung kräftig stieg. Besonders auffällig ist das starke Wachstum von AWS: Erlöse stiegen um 28 Prozent auf 37,6 Milliarden US-Dollar, die jährliche Umsatzrate des Segments liegt damit nahe 150 Milliarden. Zugleich kletterte die operative Marge auf ein Rekordniveau von 13,1 Prozent.

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    Gleichzeitig belastet die Investitionswelle den Cashflow: Die Investitionen in Sachanlagen stiegen signifikant, der Free Cash Flow auf rollierender Zwölfmonatsbasis fiel deutlich. FactSet erwartet für 2026 einen negativen freien Cashflow, weshalb Kritiker an der kurzfristigen Rentabilität zweifeln. Jassy kontert, dass Kapital vorab bereitgestellt werden müsse und Infrastrukturinvestitionen lange Nutzungsdauern hätten; er zieht die Parallele zur frühen AWS-Phase, die sich erst verzögert, dann aber vielfach auszahlte. Nach seiner Darstellung hat das KI-Geschäft in nur drei Jahren einen Jahresumsatz von über 15 Milliarden US-Dollar erreicht — schneller als damals bei AWS.

    Konkret wurde der Rückgang des Free Cash Flow durch Rekord-Capex getrieben: Die Sachanlageinvestitionen stiegen im laufenden Zeitraum um rund 59,3 Milliarden auf insgesamt 147,3 Milliarden US-Dollar, wodurch der rollierende Free Cash Flow auf nur noch etwa 1,2 Milliarden US-Dollar schrumpfte (vorjahr: 25,9 Milliarden). Diese Bilanzkennzahlen nähren die Debatte, ob die unmittelbaren Belastungen durch Capex gerechtfertigt sind durch die erwarteten Folgeerlöse aus KI-Diensten, Chips und Satellitenkonnektivität. Investoren wägen daher Renditeperspektive gegen das erhöhte Timing- und Ausführungsrisiko intern ab.

    Strategisch setzt Amazon auf vertikale Integration: Eigenentwickelte KI-Chips wie Trainium und Graviton sollen Kosten senken und Margen verbessern; Kapazitäten sind teils bereits ausgebucht. Robotertechnik in der Logistik sowie Services wie der KI-Einkaufsassistent "Rufus" und das Satellitenprojekt "Amazon Leo" erweitern das Ökosystem und potenzielle Umsatzquellen. Analysten bleiben überwiegend positiv: Jefferies hob das Kursziel auf 320 US-Dollar und erwartet anhaltende Nachfrage im Hyperscaler-Markt. Die Aktie reagierte nachbörslich nervös, erholte sich jedoch später und erreichte neue Höchststände. Fazit: Hohe Wetten, großes Chancenpotenzial – aber auch erhebliche kurzfristige Risiken.



    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 275,0USD auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



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