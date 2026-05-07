Rheinmetall vor Schicksalswoche: Cashflow-Alarm trotz Rekordaufträgen

Kritisch ist die Diskrepanz zwischen EBIT‑Profitabilität und Free Cashflow. Rheinmetall prognostiziert eine Free‑Cashflow‑Conversion von über 40 Prozent des EBIT, während Analysten bislang 70 bis 90 Prozent erwarteten. Belastend wirkt vor allem ein massiver Lageraufbau von rund 8 Milliarden Euro zur Erweiterung der Produktionskapazitäten, der kurzfristig Liquidität bindet und die Frage aufwirft, ob es sich um einen temporären Effekt oder eine dauerhafte Kapitalbindung handelt.

Rheinmetall steht vor einer Schicksalswoche: Trotz voller Auftragsbücher und anhaltender Nachfrage nach Militärgütern rückt an der Börse zunehmend die Qualität der Mittelzuflüsse in den Fokus. Anleger erwarten vor den Quartalszahlen weiter steigende Gewinne, doch die schwache Cashflow‑Conversion gilt inzwischen als das größte Risiko für die Aktie. Fundamentaldaten bleiben stark: Der Auftragseingang ist auf Rekordniveau (rund 73 Milliarden Euro) und das Management bestätigt die Jahresziele von 14 bis 14,5 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von rund 19 Prozent. Dennoch notiert der Kurs deutlich unter dem 52‑Wochen‑Hoch.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ war der Jahresauftakt gemischt: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro, verfehlte jedoch die Konsenserwartung von etwa 2,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte auf 224 Millionen Euro zu; die Marge verbesserte sich auf 11,6 Prozent und entsprach damit den Prognosen. Marktteilnehmer bewerten das Ergebnis als durch Timingeffekte belastet — verzögerte Auslieferungen, Produktionsanläufe und hohe Vergleichswerte könnten das Wachstum ins zweite Quartal verschieben.

Rheinmetall treibt parallel seine strategische Neuausrichtung voran: Der Ausstieg aus dem Automobilgeschäft und Kooperationen wie mit Boeing Australia zur Entwicklung des unbemannten Kampfflugzeugs „Ghost Bat“ sollen neues Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionenbereich schaffen. Gleichzeitig verändert sich die Nachfrage: Luftverteidigung und Präzisionswaffen gewinnen an Bedeutung, was zusätzliche Investitionen und Kapitalbindung erfordert.

Die Aktienreaktion blieb volatil; nachbörsliche Kursausschläge spiegeln die Unsicherheit wider. Analysten bleiben überwiegend optimistisch — Käufeignung und Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Kurs — doch die Bewertung hängt nun entscheidend davon ab, ob Rheinmetall Wachstum, Margen und vor allem Cashflow zugleich überzeugend liefert. Die nächsten Wochen mit Quartalszahlen, Hauptversammlung und Dividendenstichtag werden klären, ob die angekündigte Beschleunigung im Jahresverlauf materialisiert.

Besonders kritisch ist der negative Free‑Cashflow im ersten Quartal, er erklärt die Nervosität der Investoren. Rheinmetall plant eine Dividende von 11,50 Euro je Aktie (Vorjahr 8,10 Euro) und Analysten rechnen für 2026 mit einem Ergebnis je Aktie von rund 39 Euro. Die Mehrheit der Broker stuft die Aktie als Kauf ein; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2.144 Euro, während der Xetra‑Kurs nahe 1.356 Euro notiert. Entscheidend bleibt die Fähigkeit, die Liquiditätssituation zu stabilisieren.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 1.436EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.