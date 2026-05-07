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    Apple vor Strategiewechsel: Mehr M&A, starke KI-Offensive geplant (65 Zeichen)

    Apple vor Strategiewechsel: Mehr M&A, starke KI-Offensive geplant (65 Zeichen)
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple bereitet sich auf eine strategische Neuausrichtung vor, die Kapitalpolitik und Innovationsagenda verändern könnte. Unter dem designierten Konzernchef John Ternus öffnet sich das Unternehmen von der jahrzehntelangen Ausrichtung unter Tim Cook, die massive Ausschüttungen an Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zur Priorität machte. Finanzchef Kevan Parekh signalisierte jüngst eine Abkehr von der formellen Zielvorgabe der Netto-Cash-Neutralität: Barmittel und Schulden sollen künftig unabhängig bewertet werden, wodurch Spielraum für größere Übernahmen, verstärkte Forschungsausgaben und gezielte KI-Investitionen entsteht.

    Trotz des Strategiewechsels genehmigte Apple erneut Aktienrückkäufe in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. Für Analysten wie Amit Daryanani von Evercore ist dies kein Widerspruch, sondern ein optionaler Hebel: Apple behält seine aktionärsfreundliche DNA, gewinnt jedoch Flexibilität, künftig weniger an Ausschüttungen zu binden und mehr in Wachstum zu investieren. Bislang war Beats mit drei Milliarden US-Dollar 2014 die größte Übernahme — größere Zukäufe wären nun wahrscheinlicher.

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    Ternus betont Kontinuität und diszipliniertes Finanzmanagement, zugleich verweist er auf eine „außergewöhnlich starke Produktpipeline“. Softwareseitig verspricht iOS 27 den größten Schritt: Apple will verstärkt auf Leistung und KI setzen, darunter eine überarbeitete Siri, die als chatähnlicher Assistent in eigener App mit Verlauf und Mehrfachbefehlen auftritt. Die Fotos-App sowie die Kamera werden mit KI-Werkzeugen zur Bildbearbeitung und visuellen Erkennung aufgerüstet. Auch watchOS 27 testet modulare Zifferblätter, die Ultra-Funktionen auf breitere Modelle bringen könnten.

    Gleichzeitig steht Apple in der KI-Front unter Druck: Die Robotik-Gruppe verliert Schlüsselkräfte, und die Vision Pro verkauft sich schwächer als erwartet. Für Anleger ist die Situation ambivalent: Tim Cooks Ära verwandelte Apple zur Cashflow-Maschine mit über einer Billion US-Dollar an Rückflüssen; Ternus könnte stärker in Produkte, Übernahmen und KI investieren, was mittelfristig Wachstum, aber auch Risiko bedeuten würde.

    Parallel will Apple eine US-Klage über verzögerte KI-Funktionen mit 250 Millionen US-Dollar vergleichen; betroffen sind Käufer bestimmter iPhone-Modelle. Goldman Sachs beließ Apple auf „Buy“ mit Kursziel 340 US-Dollar, verwies aber auf verlangsamtes App-Store-Wachstum im April.

    Marktteilnehmer beobachten nun, wie schnell Apple die angekündigte Flexibilität in konkrete Projekte überführt. Größere Übernahmen könnten Bereiche wie Cloud-Services, spezialisierte KI-Startups oder Robotik-Firmen adressieren, um Defizite gegenüber Konkurrenten aufzuholen. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen gegenüber Anlegern rechenschaftspflichtig: Rückkäufe und Dividenden dürften als politisches Instrument erhalten bleiben, um das Vertrauen zu stabilisieren. Risiken ergeben sich aus Integrationskosten, steigenden Entwicklungsausgaben und dem globalen Wettbewerb um KI-Talente. Kurzfristig dürfte die Aktie auf Signale zu M&A-Aktivitäten, Personalentscheidungen und Fortschritten bei iOS 27 reagieren; langfristig entscheidet die Balance zwischen Rendite und reinvestiertem Wachstum. Investoren sollten die nächsten Quartalszahlen weiterhin genau verfolgen.



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    ISIN:US0378331005WKN:865985
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