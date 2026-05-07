Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn

Habe ja vor längerer Zeit mal geschrieben wegen möglicher Mengen der über ARP gekauften Aktien. Bis aus die erste Woche, wo wirklich geklotzt wurde, war das Vorgehen sehr ähnlich dem skizzierten bzw. schon in der Vergangenheit gesehenen. Ich hatte rund 18.500 pro Tag "ermittelt", und jetzt haben wir über die letzten 2 bis 3 Wochen 20.000. Alles natürlich keine tiefgründige, wissensbasierte Herleitung, aber oft reicht der Blick in die Vergangenheit um gar nicht mal so weit daneben zu liegen und eine brauchbare mögliche Entwicklung "Vorherzusagen". Was will ich damit sagen - ich habe den Eindruck, hier werden alle möglichen außergewöhnlichen Ideen sehr intensiv diskutiert, und die oft naheliegende (aber langweilige) Möglichkeit bekommt wenig Beachtung, obwohl sie empirisch betrachtet die wahrscheinlichste ist. Für mich bedeutet das konkret - mir sind die Zahlen übermorgen eigentlich schlicht egal. Und ob und wann wer evtl. 30% erreicht, und welcher Leerverkäufer wie viel verändert hat und wann. Und auch die Kursreaktion darauf. Es dauert wohl noch ein wenig (ich weiß, keiner will das mehr hören weil schon so oft gesehen) bis sich die ausgezeichneten Perspektiven in einigen Bereichen in Zahlen und Kurs niederschlagen. Ohne die im Nachhinein bescheidene Aquise von Katek wären wir schon viel weiter, aber wie hat schon Lothar gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ist vorbei, passiert, nicht schön, aber gehört leider dazu. Also kurz und gut, das große Ganze schaut meiner Meinung nach weiterhin sehr gut aus, wann sich das niederschlägt ist zwar interessant, aber keiner von uns kann das vorhersagen, also ist es eigentlich müssig drüber zu philosophieren. Alles nix Neues was ich hier schreibe, aber vielleicht für den einen oder anderen "aufgeregten" ein wenig hilfreich, um die Emotionen (Erwartung, Frust, Freude, Enttäuschung, ...) etwas runter zu fahren und gelassener zu werden - das tut gut in diesen Zeiten ...