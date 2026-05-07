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    Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron baut 500 Arbeitsplätze nach Spartenverkauf ab
    • Jährliche Kosten sollen um 30 Millionen Euro sinken
    • Umsatz leicht über Vorjahr, bereinigtes Ebitda steigt
    Kontron streicht 500 Stellen - Sonderkosten zehren am Gewinn
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron baut nach dem Verkauf zweier Sparten 500 Arbeitsplätze ab. Die Jobs in der Sparte Greentec sollen bis August dieses Jahres wegfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen in Linz mitteilte. Dadurch sollen die jährlichen Kosten um 30 Millionen Euro sinken. Im ersten Schritt dürfte der Abbau allerdings mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen.

    Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.

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    Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen. Erst am Mittwochabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Euroconn steht./stw/stk

    Kontron

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 23,11 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +11,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +18,27 %/+31,41 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das mögliche Übernahmeangebot der Ennoconn zu 23,50 € — viele halten den Preis für zu niedrig und sehen ihn eher als Boden/Startpunkt für Aufkäufe. Diskutiert werden die bevorstehenden Quartalszahlen und ihre Kurswirkung, fünf gemeldete Leerverkäufer, ARP-Transaktionen sowie die Kritik, dass Kontron gegenüber Peers hinterherläuft, obwohl die Fundamentals langfristig positiv eingeschätzt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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