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    Elmos überrascht: Rekord‑Cashflow, Prognose rauf – Aktie zögert

    Elmos überrascht: Rekord‑Cashflow, Prognose rauf – Aktie zögert
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor hat das Jahr mit einem beeindruckenden ersten Quartal begonnen und die Jahresprognose angehoben, doch die Börse reagierte verhalten. Der Dortmunder Automobilchiphersteller meldete für Q1/2026 einen Umsatzanstieg um 20,2 Prozent auf 152,5 Millionen Euro (Q1/25: 126,9 Mio.). Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte um 41,3 Prozent auf 36,2 Millionen Euro; die EBIT‑Marge verbesserte sich auf 23,8 Prozent (Vorjahr 20,2%). Besonders auffällig war der bereinigte Free Cashflow, der sich fast verdoppelte und mit 40,7 Millionen Euro 26,7 Prozent des Umsatzes erreichte (Q1/25: 21,5 Mio.; 17,0%).

    Treiber der Performance sind laut Unternehmensangaben die wieder angezogene Nachfrage nach Analog‑Mixed‑Signal‑Chips für moderne Fahrzeuge, Effekte aus Kosten‑ und Effizienzprogrammen sowie ein gezielter Abbau von Working Capital. Entscheidend für den starken Cashflow war zugleich ein drastischer Rückgang der Investitionsausgaben: Die Investitionen fielen von 13,5 auf 2,7 Millionen Euro, entsprechend 10,6 Prozent respektive 1,8 Prozent des Umsatzes. Vorstandschef Dr. Arne Schneider bezeichnete den Quartalsstart als „hervorragend“ und verwies auf anhaltende Wachstumschancen in Bereichen wie Fahrerassistenz, Elektromobilität und softwaredefinierten Fahrzeugen.

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    Auf Basis dieser Entwicklung hob Elmos die Jahresprognose an: Erwartet wird nun ein Umsatzwachstum von 12 Prozent ±2 Prozentpunkte (zuvor 11% ±3) bei einer operativen EBIT‑Marge von 23 bis 26 Prozent (zuvor 24% ±2) und einem bereinigten Free Cashflow von rund 19 Prozent des Umsatzes (vorher >17%). Die Investitionen sollen sich auf etwa fünf Prozent des Umsatzes belaufen. Als Unsicherheitsfaktoren nennt das Management volatile geopolitische Rahmenbedingungen sowie mögliche Kapazitätsengpässe bei 8‑Zoll‑Wafern durch die anhaltende KI‑Nachfrage.

    Trotz der klar positiven Zahlen legte die Aktie nur moderat zu; am Dienstag betrug das Plus rund zwei Prozent. Marktteilnehmer haben in den vergangenen sechs Monaten bereits stark auf Elmos gesetzt, die Papiere haben sich mehr als verdoppelt – viele Verbesserungen dürften daher bereits eingepreist sein. Zudem erklärt die nur moderate Prognoseanhebung zusammen mit dem ungewöhnlich niedrigen Quartals‑Capex, dass Investoren kritisch hinterfragen, ob das niedrige Investitionsniveau nachhaltig ist oder lediglich temporäre Effekte den Cashflow aufblähen. Analysten hoffen, in der Telefonkonferenz am fünften Mai Details zu Nachfrage, Margenentwicklung, Capex‑Planung und möglichen Lieferkettenrisiken sowie zur Ausblickpräzisierung zu erhalten.



    Elmos Semiconductor

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    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 188,8EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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