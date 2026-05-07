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    Lufthansa trotzt Krisen — steigende Kerosinkosten bedrohen Jahresziel

    Lufthansa trotzt Krisen — steigende Kerosinkosten bedrohen Jahresziel
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die Lufthansa ist besser ins Jahr 2026 gestartet als von vielen Marktteilnehmern erwartet, steht aber vor erheblichen Herausforderungen: Im ersten Quartal verringerte der Konzern den bereinigten Betriebsverlust auf 612 Millionen Euro, bei einem Umsatzanstieg von acht Prozent auf 8,75 Milliarden Euro. Netzwerk-Airlines und Cargo lieferten dabei stärker als erhofft, die Aktie zog an und erreichte zeitweise 8,16 Euro.

    Der maßgebliche Gegenwind kommt aus dem Iran-Konflikt: Die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit verbundene Verknappung treiben Kerosinpreise deutlich nach oben. Trotz einer Absicherungsquote von rund 80 Prozent kalkuliert Lufthansa für 2026 mit Brutto-Mehrkosten von etwa 1,7 Milliarden Euro – die Treibstoffrechnung könnte auf rund 8,9 Milliarden Euro steigen. Analysten und Banken warnen vor einer verschlechterten Visibilität; die DZ Bank stuft das Risiko als erheblich ein, während einige Institute das Quartalsergebnis als Indiz für operative Stärke sehen.

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    Der Vorstand um Carsten Spohr hält an der Jahresprognose fest: Das bereinigte EBIT soll deutlich über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro liegen. Um dies zu erreichen, plant die Gesellschaft mehrere Gegensteuerungen: höhere Ticketerlöse, ein strengeres Kostenmanagement, Netzwerkoptimierungen und eine begrenzte Kapazitätsausweitung (statt vier nur höchstens zwei Prozent). Kurzfristig profitiert Lufthansa zudem von Umlenkungen wegfallender Verbindungen der Golf-Hubs, was zu zusätzlichen Erlösen in Frankfurt und München führt – jedoch nur eine teilweise Kompensation der Mehrkosten ermöglicht.

    Zusätzliche Belastungen ergeben sich aus Arbeitskämpfen: Streiks bei Piloten und Kabinenpersonal haben das Quartal bereits strapaziert, führten zur vorzeitigen Einstellung des Betriebs von Cityline und erhöhen das Risiko weiterer Störungen. Vor diesem Hintergrund bleiben Analysten geteilter Meinung; einige heben die operative Robustheit hervor, andere setzen konservative Kursziele (RBC: Sector Perform, Kursziel 7,50 Euro).

    Fazit: Lufthansa hat im Auftaktquartal Stabilität gezeigt und die Jahresziele formal verteidigt, gerät aber in einen Spagat zwischen massiven externen Kostenrisiken und engen Handlungsspielräumen. Ob die Kombination aus Preiserhöhungen, Netzstraffungen und Effizienzprogrammen die gestiegenen Kerosinkosten und die Risiken aus Arbeitskämpfen ausgleichen kann, hängt entscheidend von der Nachfrageentwicklung, dem Wettbewerbsdruck und der weiteren Sicherheitslage im Nahen Osten ab. Investoren bleiben daher zwiegespalten: Die DZ Bank mahnt eine verschlechterte Visibilität an, während die kanadische RBC die Aktie konservativ bewertet und ein Kursziel von 7,50 Euro nennt. Kurzfristige Kursausschläge werden stark von geopolitischen Nachrichten wie Friedensgesprächen beeinflusst. Langfristig entscheidet die Fähigkeit, strukturelle Reformen durchzusetzen, Kostenbasen zu senken und Ertragsstärke in den Netzwerk- und Cargo-Segmenten zu sichern, ob Lufthansa die aktuelle Belastungsprobe schadlos übersteht. Der Ausgang hängt auch von der weiteren Entwicklung der globalen Nachfrage und Treibstoffpreise ab.



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