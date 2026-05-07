Aixtron im KI‑Rausch: Aktie verdreifacht — Chance oder teures Risiko?

Mehrere Institute haben zwar ihre Kursziele angehoben – Berenberg auf 42 Euro (zuvor 31), DZ Bank auf 45 Euro (zuvor 32), Barclays auf 39 Euro – gleichzeitig senkten sie Ratings von „Kaufen/Overweight“ auf „Halten/Equal Weight“. Grund: Der aktuelle Kurs (rund 50–51 Euro) liegt deutlich über den neuen fairen Bewertungen. Berenberg betont, dass die Wachstumsstory real sei, das „leicht verdiente Geld“ aber bereits gemacht worden sei.

Aixtron steht exemplarisch für die Gewinner des KI-Infrastrukturbooms: Als Anbieter von Anlagen zur Herstellung optischer Halbleiterkomponenten profitierte der MDAX-Konzern massiv von der Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern und Glasfaserlösungen für Rechenzentren. Die Aktie hat sich seit der Jahresmitte praktisch verdreifacht und weist für 2026/2027 Kursgewinne von nahezu 190–194 Prozent auf. Analysten loben die Geschäftsentwicklung, warnen aber zugleich vor einer bereits eingepreisten Erfolgserwartung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Fundamentaldaten stützen die positive Einschätzung: Berenberg erwartet für 2026 Erlöse von rund 567 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von etwa 105 Mio. Euro; die EBIT‑Marge soll von knapp 19 auf rund 24 Prozent 2027 steigen. Im Optoelektronik‑Segment prognostiziert die Bank einen Umsatzanstieg auf etwa 243 Mio. Euro 2026 und ein weiteres Wachstum auf gut 400 Mio. Euro bis 2028. Aixtron selbst meldete eine starke Auftragseingangs‑Phase im ersten Quartal (rund 120 Mio. Euro, etwa 70 % von Q1).

Trotz der Prognosen mahnen Analysten zur Vorsicht: Bewertungskennzahlen für 2027 liegen hoch (KGV rund 43, EV/EBIT ~30), und die Aktie handelt auf einem Aufschlag von mehr als drei Standardabweichungen gegenüber dem langjährigen Umsatzdurchschnitt. Damit lastet die Erwartung an anhaltendes, stark beschleunigtes Wachstum auf dem Kurs.

Operativ plant Aixtron Ausbauinvestitionen (Capex 2026 rund 55 Mio. Euro) und den Produktionsstart der neuen Malaysia‑Fabrik Mitte 2027, um Kapazitäten – auch für Power‑Elektronik mit niedrigerem ASP – zu bedienen. Management‑Hinweise: Opportunistische Kapitalmarktmaßnahmen (Convertible Bond), kein Aktienrückkauf „bei diesem Preis“. Wettbewerbsbeobachtung, etwa gegenüber Veeco, bleibt Thema; neue Märkte wie GaN, SiC und MicroLED werden aktiv adressiert.

Fazit: Die strukturelle Nachfrage durch Hyperscaler und KI‑getriebene Datacenter‑Aufrüstung begründen ein solides Wachstumsszenario. Für Anleger gilt jedoch: Vieles ist bereits eingepreist. Kurzfristig bietet Aixtron weiteres Aufwärtspotenzial nur bei anhaltender Auftragsdynamik und erfolgreicher Umsetzung der Kapazitätspläne; bei Abschwächung der Nachfrage drohen scharfe Kurskorrekturen.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 49,90EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.