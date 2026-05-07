🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron im KI‑Rausch: Aktie verdreifacht — Chance oder teures Risiko?

    Aixtron im KI‑Rausch: Aktie verdreifacht — Chance oder teures Risiko?
    Foto: AIXTRON

    Aixtron steht exemplarisch für die Gewinner des KI-Infrastrukturbooms: Als Anbieter von Anlagen zur Herstellung optischer Halbleiterkomponenten profitierte der MDAX-Konzern massiv von der Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern und Glasfaserlösungen für Rechenzentren. Die Aktie hat sich seit der Jahresmitte praktisch verdreifacht und weist für 2026/2027 Kursgewinne von nahezu 190–194 Prozent auf. Analysten loben die Geschäftsentwicklung, warnen aber zugleich vor einer bereits eingepreisten Erfolgserwartung.

    Mehrere Institute haben zwar ihre Kursziele angehoben – Berenberg auf 42 Euro (zuvor 31), DZ Bank auf 45 Euro (zuvor 32), Barclays auf 39 Euro – gleichzeitig senkten sie Ratings von „Kaufen/Overweight“ auf „Halten/Equal Weight“. Grund: Der aktuelle Kurs (rund 50–51 Euro) liegt deutlich über den neuen fairen Bewertungen. Berenberg betont, dass die Wachstumsstory real sei, das „leicht verdiente Geld“ aber bereits gemacht worden sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Short
    52,97€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 13,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    47,32€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fundamentaldaten stützen die positive Einschätzung: Berenberg erwartet für 2026 Erlöse von rund 567 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von etwa 105 Mio. Euro; die EBIT‑Marge soll von knapp 19 auf rund 24 Prozent 2027 steigen. Im Optoelektronik‑Segment prognostiziert die Bank einen Umsatzanstieg auf etwa 243 Mio. Euro 2026 und ein weiteres Wachstum auf gut 400 Mio. Euro bis 2028. Aixtron selbst meldete eine starke Auftragseingangs‑Phase im ersten Quartal (rund 120 Mio. Euro, etwa 70 % von Q1).

    Trotz der Prognosen mahnen Analysten zur Vorsicht: Bewertungskennzahlen für 2027 liegen hoch (KGV rund 43, EV/EBIT ~30), und die Aktie handelt auf einem Aufschlag von mehr als drei Standardabweichungen gegenüber dem langjährigen Umsatzdurchschnitt. Damit lastet die Erwartung an anhaltendes, stark beschleunigtes Wachstum auf dem Kurs.

    Operativ plant Aixtron Ausbauinvestitionen (Capex 2026 rund 55 Mio. Euro) und den Produktionsstart der neuen Malaysia‑Fabrik Mitte 2027, um Kapazitäten – auch für Power‑Elektronik mit niedrigerem ASP – zu bedienen. Management‑Hinweise: Opportunistische Kapitalmarktmaßnahmen (Convertible Bond), kein Aktienrückkauf „bei diesem Preis“. Wettbewerbsbeobachtung, etwa gegenüber Veeco, bleibt Thema; neue Märkte wie GaN, SiC und MicroLED werden aktiv adressiert.

    Fazit: Die strukturelle Nachfrage durch Hyperscaler und KI‑getriebene Datacenter‑Aufrüstung begründen ein solides Wachstumsszenario. Für Anleger gilt jedoch: Vieles ist bereits eingepreist. Kurzfristig bietet Aixtron weiteres Aufwärtspotenzial nur bei anhaltender Auftragsdynamik und erfolgreicher Umsetzung der Kapazitätspläne; bei Abschwächung der Nachfrage drohen scharfe Kurskorrekturen.



    AIXTRON

    +0,88 %
    +12,38 %
    +52,34 %
    +144,01 %
    +300,00 %
    +84,33 %
    +205,70 %
    +1.099,62 %
    +728,62 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
    AIXTRON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 49,90EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aixtron im KI‑Rausch: Aktie verdreifacht — Chance oder teures Risiko? Aixtron steht exemplarisch für die Gewinner des KI-Infrastrukturbooms: Als Anbieter von Anlagen zur Herstellung optischer Halbleiterkomponenten profitierte der MDAX-Konzern massiv von der Nachfrage nach Indiumphosphid‑Lasern und Glasfaserlösungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     