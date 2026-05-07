HSBC-Aktie stürzt ab: Gewinn enttäuscht, Vorsorgen steigen auf Rekordniveau

Hauptverantwortlich für das schwächere Ergebnis waren deutlich gestiegene Risikovorsorgen. Die erwarteten Kreditverluste erhöhten sich um 400 Millionen US-Dollar auf insgesamt 1,3 Milliarden. Einen Großteil dieser Vorsorge machte ein einzelnes Engagement im britischen Investmentbanking aus, das mit rund 400 Millionen zu Buche schlug. Die Bank nannte zudem makroökonomische Unsicherheiten als Treiber für die erhöhten Aufwendungen.

HSBC hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten beim Gewinn verfehlt und damit zugleich die wachsenden Unsicherheiten im globalen Bankensektor sichtbar gemacht. Der Vorsteuergewinn sank leicht auf 9,4 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter dem Konsens von 9,59 Milliarden. Auch der Nettogewinn ging auf 7,4 Milliarden US-Dollar zurück. Trotz eines Umsatzanstiegs um sechs Prozent auf 18,62 Milliarden US-Dollar – getragen von höheren Gebühren in der Vermögensverwaltung und stärkeren sonstigen Erträgen – reichten die Erträge nicht aus, um die Belastungen auszugleichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für zusätzliche Nervosität sorgten geopolitische Spannungen, allen voran der Konflikt im Nahen Osten. HSBC warnt vor möglichen Folgen steigender Ölpreise, erhöhter Inflation und einer Abschwächung des globalen Wachstums. In einem Stressszenario schätzt die Bank, dass diese Faktoren zu einem mittleren bis hohen einstelligen prozentualen Rückgang beim Vorsteuergewinn führen könnten; die bereinigte Eigenkapitalrendite für 2026 drohe damit unter das Zielniveau von 17 Prozent zu fallen.

Vor diesem Hintergrund passte HSBC ihre Risikoprognose an: Die erwarteten Kreditbelastungen für 2026 hat das Institut von 40 auf 45 Basispunkte der durchschnittlichen Bruttokredite erhöht. Gleichzeitig bekräftigte das Management die mittelfristigen Ziele, darunter eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent für 2026–2028 und ein moderates Kostenwachstum von rund 1 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 peilt die Bank einen Nettozinsertrag von rund 46 Milliarden US-Dollar an.

Die Marktreaktion fiel deutlich aus: HSBC-Aktien gaben nach Bekanntgabe der Zahlen kräftig nach und verloren zeitweise bis zu sechs Prozent, was einen Teil der starken Kursgewinne seit Mai 2025 auslöschte. Analysten sprechen von einem gemischten Quartal: Starke Gebühren- und Zinsentwicklung stehen höheren Wertberichtigungen gegenüber. JPMorgan bestätigte etwa seine Neutral-Einstufung mit unverändertem Kursziel.

Unter dem neuen CEO Georges Elhedery setzt HSBC den seit 2024 betriebenen Umbau fort, der bereits zahlreiche Kostensenkungen und Geschäftsrestrukturierungen umfasst. Trotz des kurzfristigen Rückschlags bleibt HSBC wegen ihrer starken Position in Asien und der klaren Zielvorgaben ein zentraler Akteur unter den europäischen Großbanken.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 15,55EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.