HelloFresh: Lichtblick beim Cash, aber Umsatz und EBITDA brechen ein

Operativ schrumpfte das bereinigte EBITDA auf rund 24 Millionen Euro (Q1 2025: 58,1 Mio.), ein Rückgang von knapp 59 Prozent. HelloFresh macht dafür überwiegend einmalige Belastungen durch Winterstürme in den USA in Höhe von circa 25 Millionen Euro sowie das weiterhin schwächere Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten verantwortlich. Positiv: der Free Cashflow blieb mit etwa 49 Millionen Euro im Quartal positiv.

HelloFresh hat das erste Quartal 2026 mit gemischten Signalen abgeschlossen: Zwar übertraf der Konzern die Markterwartungen, die Eckdaten zeigen jedoch anhaltenden Struktur‑ und Nachfragedruck. Der Umsatz belief sich auf 1,68 Milliarden Euro (Q1 2025: 1,93 Mrd.), was berichtigt um Wechselkurse einem Rückgang von 7,7 Prozent entspricht; nominal wird im Bericht ein Minus von 13,2 Prozent ausgewiesen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 55,5 Millionen Euro nach minus 123,8 Millionen im Vorjahr – eine deutliche Reduktion des Defizits, die dennoch nicht auf nachhaltige Ertragsstärke hindeutet.

Strategisch setzt HelloFresh den Fokus auf eine „hochwertigere Kundenbasis“ fort. Der durchschnittliche Bestellwert stieg währungsbereinigt um 4,2 Prozent auf etwa 71 Euro, getrieben von geringeren Rabattierungen, mehr Add‑ons und selektiven Preiserhöhungen. Gleichzeitig gingen Bestellzahlen und ausgelieferte Mahlzeiten deutlich zurück (Bestellungen ‑11,6% auf 24,94 Mio.; Mahlzeiten ‑12,1% auf 211,4 Mio.), was die Volumensschwäche verdeutlicht.

Regional und nach Produktlinie zeigten sich differenzierte Trends: Nordamerika blieb am stärksten belastet (Umsatz 999,1 Mio., rückläufig), international gestaltete sich der Umsatzrückgang moderater. Die Kernsparte Kochboxen verzeichnete währungsbereinigt ein Umsatzminus von 8,5 Prozent, Fertiggerichte gaben 6,9 Prozent nach. Die Profitabilität der Kochboxen blieb positiv, verlor jedoch an Marge; das RTE‑Geschäft blieb defizitär, in den USA aber operativ stabilisiert.

Das Management bestätigte die Jahresprognose: Für 2026 erwartet HelloFresh weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von etwa 3 bis 6 Prozent und ein AEBITDA zwischen 375 und 425 Millionen Euro. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, Produktinvestitionen und Marktbereinigungen (u. a. Rückzug aus Italien, geplante Schritte in Spanien) sollen die Profitabilität mittelfristig stützen. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und erholte sich zeitweise deutlich.

Analysten hoben hervor, dass die Zahlen „ok“ seien, ein klarer Umsatz‑Turnaround jedoch ausbliebe. Insgesamt bleibt HelloFresh in einer Phase der strategischen Neuorientierung: Fortschritte bei Qualitätskunden und Warenkorbgröße stehen einem anhaltenden Volumenproblem sowie witterungs‑ und konjunkturbedingten Risiken gegenüber.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4,395EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.