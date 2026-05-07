Fraport überrascht: Starkes Quartal — Aktie günstig trotz Nahost-Risiko

Auch auf operativer Ebene präsentierte Fraport eine robuste Entwicklung: Das EBIT belief sich auf 56 Millionen Euro und lag damit sechs Prozent über dem Konsens. Das Konzernergebnis nach Minderheiten fiel mit minus 17,9 Millionen Euro deutlich weniger negativ aus als die erwarteten minus 25,2 Millionen Euro, wobei der Vorjahreswert durch Sonderbelastungen aus dem Antalya-Joint-Venture verzerrt ist. Die Aktie reagierte mit leichten Verlusten; seit Ausbruch des Iran-Konflikts hat das Papier rund ein Viertel an Wert verloren.

Fraport ist besser als erwartet in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal erreichte der Flughafenbetreiber ein Konzern-EBITDA von 196 Millionen Euro und lag damit rund 4,4 Prozent über dem Marktkonsens von 188 Millionen Euro. Ausschlaggebend war das Ground-Handling-Segment, das die Erwartungen um etwa zehn Millionen Euro übertraf: höhere Erlöse durch Preiserhöhungen und Marktanteilsgewinne sowie niedrigere Sachkosten wirkten positiv. Das Passagieraufkommen stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf rund 12,7 Millionen Reisende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Segmentbetrachtung zeigt gemischte Signale: Das Aviation-Segment blieb mit einem EBITDA von 46 Millionen Euro rund vier Prozent hinter den Konsenserwartungen zurück. Der Einzelhandel lieferte ein EBITDA von 86 Millionen Euro und traf damit die Prognosen, obwohl die Ausgaben pro Passagier auf 2,71 Euro sanken. Das internationale Segment erzielte 70 Millionen Euro EBITDA, getragen von einer starken Performance in Lima.

Für das Gesamtjahr bestätigte Fraport seine Ziele: Ein Konzern-EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro, ein Konzernergebnis vor Minderheiten zwischen 300 und 400 Millionen Euro sowie ein positiver Free Cashflow im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Beim Passagieraufkommen in Frankfurt peilt das Management inzwischen das untere Ende der Spanne von 65 bis 66 Millionen an.

Als maßgebliche Risiken bleiben der anhaltende Nahostkonflikt und die potenzielle Kerosinverknappung: Der Verkehr in den Nahen Osten liegt rund 65 Prozent unter dem Vorjahresniveau, im April kam wegen Lufthansa-Streiks ein weiterer Rückgang von neun Prozent hinzu. Analysten von Jefferies und Barclays sehen das Papier zwar weiter als kaufenswert (Kursziele um 93–95 Euro), mahnen jedoch zur Vorsicht angesichts geopolitischer Unsicherheiten und möglicher Treibstoffengpässe.

Zuletzt hatten Jefferies ein Kursziel von 95 Euro und die DZ Bank einen fairen Wert von 93 Euro ausgegeben; Barclays bestätigte das Overweight mit einem Ziel von 94 Euro. Beobachter betonen, dass größere Schätzungsrevisionen derzeit unwahrscheinlich sind, weil vieles vom Verlauf des zweiten und dritten Quartals abhängt. Anleger sollten mit erhöhter Volatilität rechnen; die aktuelle Notierung von 68,10 Euro spiegelt einen Bewertungsabschlag wider, bietet für risikobereite Investoren Potenzial, sofern sich die geopolitische Lage entspannt und Treibstoffversorgung gesichert bleibt.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.