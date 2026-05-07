Knorr-Bremse verbessert Profitabiliät dank Kostensenkungen
- Umsatz im Zug und Nutzfahrzeuggeschäft 1,94 Mrd stabil
- Bereinigtes EBIT stieg knapp 11 Prozent auf 261 Mio
- Operative Marge stieg um 1,4 Punkte auf 13,5 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knorr-Bremse hat sich zum Jahresauftakt gegen das unsichere Geschäftsumfeld gestemmt. Während der Umsatz im Zug- und im Nutzfahrzeuggeschäft mit insgesamt 1,94 Milliarden Euro nahezu stabil blieb, steuerte der Bremsenspezialist mit weiteren Sparmaßnahmen erfolgreich dagegen. Dadurch zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Vergleich zum Vorjahr um fast 11 Prozent auf knapp 261 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch etwas besseren Quartal gerechnet.
"Wir sind mit starkem Rückenwind ins Jahr gestartet", sagte Vorstandschef Marc Llistosella laut Mitteilung Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG und bestätigte die Jahresziele. Mit einer Verbesserung der operativen Marge um 1,4 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent sei der beste Jahresstart seit fünf Jahren gelungen, hieß es weiter. Unter dem Strich verdienten die Bayern 160 Millionen Euro, nach 143 Millionen ein Jahr zuvor./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 31.880 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +5,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,70 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von -3,94 %/+25,84 % bedeutet.
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Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.