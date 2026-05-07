Knorr-Bremse verbessert Profitabiliät dank Kostensenkungen

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 31.880 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +5,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 16,70 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von -3,94 %/+25,84 % bedeutet.