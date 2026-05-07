OR Royalties verzeichnet im ersten Quartal 2026 einen Anstieg des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit um 56 % gegenüber dem Vorjahr

Montréal, 6. Mai 2026 – OR Royalties Inc. („OR Royalties“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE) (- https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-record-revenue-new-deal ... -) gibt hiermit seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt. Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.

Finanzielle Highlights

- 22.740 Goldäquivalentunzen („GEOs1 “) erzielt (19.014 GEOs im 1. Quartal 20252);

- Rekordumsatz aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 102,8 Mio. $ (54,9 Mio. $ im ersten Quartal 2025);

- Starker Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 71,9 Mio. $ (46,1 Mio. $ im 1. Quartal 2025), selbst nach Zahlung der kanadischen Ertragsteuern für 2025 in Höhe von 13,7 Mio. $;

- Cash-Marge3 von 99,5 Mio. $ oder 96,8 % (53,3 Mio. $ oder 97,1 % im 1. Quartal 2025);

- Nettogewinn von 73,6 Mio. $, 0,39 $ je Stammaktie (25,6 Mio. $, 0,14 $ je Stammaktie im ersten Quartal 2025);

- Rekord-bereinigter Gewinn3 von 75,0 Mio. $, 0,40 $ je Stammaktie (29,5 Mio. $, 0,16 $ je Stammaktie im 1. Quartal 2025);

- Bargeldbestand von 94,9 Millionen Dollar zum 31. März 2026;

- Erwerb zum Zwecke der Einziehung im Rahmen des regulären Rückkaufprogramms von insgesamt 322.470 Stammaktien für 12,9 Millionen US-Dollar (17,7 Millionen kanadische Dollar; durchschnittlicher Erwerbspreis pro Aktie von 54,84 kanadischen Dollar); und

- Festlegung einer vierteljährlichen Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, die am 15. April 2026 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Weitere Höhepunkte

- Erwerb einer zusätzlichen 1,0-prozentigen Netto-Schmelzabgabe („NSR“), die sich auf die produzierende Namdini-Mine in Ghana bezieht, mit Wirksamkeitsdatum 1. Oktober 2025. OR Royalties hat die Transaktion mit Savannah Mining Limited gegen eine Barzahlung von insgesamt bis zu 103,5 Millionen Dollar abgeschlossen, wovon 98,5 Millionen Dollar im ersten Quartal gezahlt wurden;

- Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb von Terraco Gold Corp. („Terraco“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sailfish Royalty Corp., die indirekt NSR-Lizenzgebühren-Vermögenswerte besaß, die größtenteils aus Lizenzgebühren bestehen, die das Spring Valley Gold-Projekt von Solidus Resources LLC in Pershing County, Nevada, USA, abdecken, für eine Gesamtbarzahlung von 168,0 Millionen US-Dollar;

- Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Gold Fields Limited („Gold Fields“) über den Erwerb eines hochwertigen Portfolios an Edelmetall-Vermögenswerten, bestehend aus acht Lizenzgebühren (das „GFL-Portfolio“), für einen Gesamtbarpreis von 115,0 Millionen US-Dollar, dessen Kern eine 1,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr auf die produzierende Gold- und Silbermine San Gabriel der Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. in der Provinz General Sánchez Cerro, Peru. Zusätzlich zum GFL-Portfolio hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Gold Fields 52,0 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für aufgeschobene Zahlungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 60,0 Millionen US-Dollar zu zahlen, die von Galiano Gold Inc. („Galiano“) (30,0 Millionen US-Dollar bis spätestens 31. Dezember 2026 und 30,0 Millionen US-Dollar bei einer Gesamtproduktion von 100.000 Unzen Gold aus der Lagerstätte Nkran in Galianos Asanko-Goldmine in Ghana). Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet;

- Ausübung eines Rückkaufrechts durch SolGold plc und Jiangxi Copper Company Limited zum Rückkauf von 50 % des Cascabel-Gold-Streams. Infolgedessen erhielt OR Royalties International Ltd. 4.290 Unzen Gold (die nicht in den oben genannten 22.740 GEOs für das erste Quartal enthalten sind), vorbehaltlich eines Transferpreises von 20 %, als Einmalzahlung für den Rückkauf von 50 % des Streams, was einem Nettowert von ca. 17,5 Millionen Dollar am Lieferdatum entspricht; und

- Ernennung von Herrn Kevin Thomson und Herrn Patrick Godin zu unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Zeitgleich mit der Ernennung von Herrn Thomson gab die Gesellschaft bekannt, dass Herr William Murray John als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurückgetreten ist.

Nach dem 31. März 2026

- Veröffentlichung der sechsten Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens, „Growing Responsibly“, sowie des OR Royalties 2026 Asset Handbook;

- Abschluss der Terraco-Akquisition im April 2026, die durch eine Inanspruchnahme der Kreditfazilität finanziert wurde;

- Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb eines Edelmetall-Streams im Wert von 28,0 Millionen Dollar auf den Vermögenswerten von Canadian Copper Inc. in New Brunswick, bestehend aus den Murray-Brook-Liegenschaften und der Caribou-Liegenschaft, einschließlich der Caribou-Verarbeitungsanlage;

- Verkauf der gesamten nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligung an Osisko Metals Incorporated für einen Nettoerlös von 34,8 Millionen Dollar;

- Die erste Lizenzgebührenzahlung aus der Dalgaranga-Mine von Ramelius Resources Limited ging am 30. April 2026 ein; und

- Festlegung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 15. Juli 2026 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2026 eingetragenen Aktionäre, was einer Steigerung von 18,2 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende entspricht.

Kommentar der Geschäftsführung

Jason Attew, President & CEO von OR Royalties, kommentierte: „OR Royalties hat im ersten Quartal über unseren gesamten Bestand hinweg eine solide operative Leistung erbracht und damit eine starke Grundlage geschaffen, um unsere Prognose für 2026 von 80.000 bis 90.000 GEOs zu erreichen.

Nach einem zurückhaltenden Jahr 2025 haben sich die Aktivitäten im Bereich Unternehmensentwicklung im vergangenen Quartal deutlich beschleunigt. Wir haben uns verpflichtet, in diesem Zeitraum 438,5 Millionen US-Dollar für den Erwerb von 13 neuen Lizenzgebühren aufzuwenden. Einige dieser Neuzugänge werden unmittelbar zu unserem Cashflow im Jahr 2026 beitragen, während andere unsere Fünfjahres-Wachstumsprognose bis 2030 weiter ergänzen. Vor allem aber haben wir diese Vermögenswerte zu überdurchschnittlichen Branchenrenditen gesichert und damit sichergestellt, dass diese Transaktionen für unsere Aktionäre einen hohen Wertzuwachs bedeuteten.“

DETAILS ZUR ERGEBNISKONFERENZ UND ZUM WEBCAST FÜR DAS 1. QUARTAL 2026

Telefonkonferenz: Donnerstag, 7. Mai 2026, um 10:00 Uhr EDT Einwahlnummern: (Option 1) Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738 Ortsgespräch – Montreal: 1 (514) 400-3792 Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 514-5100 Ortsgespräch – New York: 1 (646) 307-1865 Konferenz-ID: 23492 Link zum Webcast: (Option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1759380&tp_key=872454 ... Aufzeichnung (verfügbar bis Sonntag, 7. Juni 2026, 23:59 Uhr ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264 Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 819-1325 Ortsgespräch – New York: 1 (646) 517-3975 Passwort für die Aufzeichnung: 23492# Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Unternehmen für Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete konzentriert, definiert als Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties stützt sich auf sein Kernvermögen, die 3–5-prozentige Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

Goldäquivalent in Unzen

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen erzielte Silberunzen und Kupfertonnen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen oder Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze bzw. dem durchschnittlichen Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren sowie andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit erzielten Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden.

Durchschnittliche Metallpreise

Dreimonatszeitraum endend am 31. März 2026 2025 Gold (i) 4.873 2.860 Silber (ii) 84,33 31,88 Kupfer (iii) 12.844 9.340

Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Preis der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

Dreimonatszeitraum zum 31. März 2025 („Q1 2025“). Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes)

Die Cash-Marge in Dollar und als Prozentsatz des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Wertminderungen) definiert. Die Cash-Marge (als Prozentsatz des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und als Prozentsatz des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie beispielsweise die Bruttomarge und der operative Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Dreimonatszeitraum endend am 31. März 2026 2025 $ $ Lizenzgebühren Umsatz 62.397 36.790 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (326) (145) Cash-Marge (in Dollar) 62.071 36.645 Abschreibung (6.220) (2.710) Bruttogewinn 55.851 33.935 Beteiligungen Umsatz 40.435 18.126 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (3.015) (1.474) Cash-Marge (in Dollar) 37.420 16.652 Abschreibung (4.431) (5.034) Bruttogewinn 32.989 11.618 Lizenzgebühren und Stream-Anteile Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 99.491 53.297 Geteilt durch: Gesamtumsatz 102.832 54.916 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 96,8 % 97,1 Gesamt – Bruttogewinn 88.840 45.553

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettoergebnis (Verlust) und dem Nettoergebnis (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen, Veränderungen der Rückstellungen für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Beteiligungen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und sonstige Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Die Geschäftsleitung verwendet das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in ihrem Konzernabschluss zu ergänzen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten zusätzlich zu den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Verlust) und dem Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Obwohl die Anpassungen des Nettogewinns (Verlusts) und des Nettogewinns (Verlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten umfassen, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie um Posten bereinigt sind, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder einen unverhältnismäßigen Einfluss auf diesen Zeitraum haben, die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse von Periode zu Periode beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten dargestellt werden.

Eine Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten Nettogewinn ist nachstehend dargestellt:

Dreimonatszeitraum zum 31. März 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer Beträge je Aktie) $ $ Nettogewinn 73.582 25.640 Anpassungen: Wechselkursgewinn (640) (160) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 3.752 Nettoverlust (Gewinn) aus Beteiligungen 1.896 (286) Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen 185 (41 Bereinigtes Ergebnis 75.023 29.477 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 187.607 186.979 Bereinigtes Ergebnis je Stammaktie 0,40 0,16

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darauf, dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können, sowie auf die Verfügbarkeit der nicht zugesagten Akkordeon-Option der Kreditfazilität. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten würden“, „könnten“, „sollten“ oder „müssten“. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: zukünftige Ereignisse, den Abschluss der kürzlich angekündigten Transaktionen mit Gold Fields Limited und Sailfish Royalty Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in Bezug auf Produktionsrate und -zeitpunkt gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, (f) Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties und (g) geopolitische Unsicherheiten; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties (d) dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, (i) den laufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von noch nicht in Produktion befindlichen Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit von Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; daher stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar und sollten nicht übermäßig als Grundlage herangezogen werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

31. März 31. Dezember 2026 2025 $ $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Barmittel 94.941 142.131 Forderungen 5.633 3.227 Sonstige Vermögenswerte 2.951 2.326 103.525 147.684 Langfristige Vermögenswerte Beteiligungen 209.800 189.260 Lizenzgebühren, Streams und sonstige Beteiligungen 1.203.240 1.140.026 Geschäftswert 79.778 81.134 Sonstige Vermögenswerte 8.341 8.375 1.604.684 1.566.479 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 5.556 7.477 Zu zahlende Dividenden 10.309 10.293 Ertragsteuerverbindlichkeiten 8.141 13.655 Leasingverbindlichkeiten 1.209 1.207 25.215 32.632 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 3.430 3.795 Latente Ertragsteuern 102.873 98.011 131.518 134.438 Eigenkapital Grundkapital 1.694.084 1.688.122 Kapitalrücklage 59.037 65.873 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisse (55.827) (51.780) Defizit (224.128) (270.174) 1.473.166 1.432.041 1.604.684 1.566.479 2026 2025 $ $ Umsatz 102.832 54.916 Umsatzkosten (3.341) (1.619) Abschreibungen (10.651) (7.744) Bruttogewinn 88.840 45.553 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (6.040) (4.959) Geschäftsentwicklung (2.554) (2.079) Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung 7.161 - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren 419 - Betriebsergebnis 87.826 38.515 Zinserträge 1.856 598 Finanzierungskosten (762) (1.730) Wechselkursgewinn 640 160 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - (3.752) Sonstige Verluste, netto (1.896) (286) Ergebnis vor Ertragsteuern 87.664 33.505 Ertragsteueraufwand (14.082) (7.865) Jahresüberschuss 73.582 25.640 Nettoergebnis je Aktie Unverwässert und verwässert 0,39 0,14 2026 2025 $ $ Betriebliche Tätigkeit Nettoergebnis 73.582 25.640 Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 1.787 2.089 Abschreibungen 10.989 8.032 Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung (7.161) - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren (419) - Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 3.752 Gewinn aus im Rahmen einer Verwässerungsschutzklausel erhaltenen Aktien (794) - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden 2.690 286 Wechselkursgewinn (897) (92) Latenter Ertragsteueraufwand 3.090 7.242 Sonstiges (538) 104 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens 82.329 47.053 Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens (10.466) (974) Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 71.863 46.079 Investitionstätigkeit Erwerb von Beteiligungen (10.000) (11.364) Erwerb von Lizenz- und Stream-Anteilen (98.540) (5.285) Erlöse aus dem Verkauf von Goldbarren 17.875 - Sonstiges (32) (17) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (90.697) (16.666) Finanzierungstätigkeit Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten 16.000 10.437 Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten (16.000) (30.000) Ausübung von Aktienoptionen und im Rahmen des Aktienkaufplans ausgegebene Aktien 3.723 2.587 Rückkauf von Stammaktien im Rahmen eines regulären Rückkaufprogramms (12.893) - Gezahlte Dividenden (9.483) (7.610) Quellensteuern bei der Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktienanteilen (9.822) (653) Sonstiges (261) (210) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (28.736) (25.449) (Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel vor Wechselkurseffekten (47.570) 3.964 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel 380 10 Netto-(Abnahme)Zunahme der Zahlungsmittel (47.190) 3.974 Zahlungsmittel – zu Beginn der Periode 142.131 59.096 Zahlungsmittel – Ende der Periode 94.941 63.070

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Die OR Royalties Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,38 % und einem Kurs von 52,83EUR auf Toronto (06. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.