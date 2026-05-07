Öl auf Rekordkurs: Hormus-Konflikt und Drohnenangriffe treiben Preise

Auslöser der Nervosität sind militärische Zuspitzungen: Die iranische Führung warnte, dass Frachter die Meerenge künftig mit iranischen Streitkräften abstimmen müssten. In Reaktion auf Trumps Plan starteten die USA eine Operation, um Schiffe zu unterstützen, die wegen der Blockade festsaßen; Washington meldete zudem Durchfahrten von Zerstörern und die Begleitung von Handelsschiffen. Trump drohte über seine Plattform Truth Social mit entschiedener Gegenwehr gegen Behinderungen der Mission.

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gestiegen, weil geopolitische Spannungen im Persischen Golf die Versorgungssorgen erneut in den Vordergrund rücken. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Juli kletterte um 1,54 Prozent auf 109,84 US-Dollar. Marktteilnehmer bewerten die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Initiative „Projekt Freiheit“ zur Sicherung der Straße von Hormus als wenig entlastend; Händler zeigten sich skeptisch, dass die Maßnahme die Risiken nachhaltig dämpfen könne.

Die Eskalation schlug bereits in direkte Angriffe um: Nach Angaben der VAE führte ein iranischer Drohnenangriff zu einem Großbrand in einem Industriegebiet des Hafens von Fudschaira. Die Emirate berichteten außerdem von abgefangenen Raketen und von Regionen, in denen Flugabwehr aktiv war. Teheran bestätigte Angriffe zunächst nicht, bezeichnete spätere Aktionen jedoch als Reaktion auf US- und israelische Operationen.

Die Entwicklungen gefährden die bislang fragile Waffenruhe, die am 8. April mit pakistanischer Vermittlung vereinbart worden war. Gespräche zwischen Washington und Teheran gelten weiterhin als festgefahren, obwohl Trump öffentlich von „sehr guten“ Verhandlungen sprach und behauptete, Iran habe zugestimmt, keine Atomwaffen zu besitzen — eine Darstellung, die Teheran nur teilweise kommentierte und einen US-Vorschlag prüfen ließ.

Für die Märkte bleibt das Hauptproblem die mögliche Unterbrechung von Exporten und die Kontrolle über die Straße von Hormus, durch die ein beträchtlicher Teil des weltweiten Ölexports läuft. Analysten warnen vor anhaltender Volatilität: Sollte sich die Lage weiter verschärfen, drohen zusätzliche Risikoaufschläge, die die Inflation und die Energieversorgung in Europa und Asien belasten könnten. Politische Reaktionen aus der Region fielen deutlich aus: Jordanien, Bahrain, Ägypten und Saudi-Arabien verurteilten iranische Angriffe; Deutschland forderte Teheran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch. Kurzfristig bleibt Öl vor allem ein politischer Risiko-Asset.

Kurzfristig rechnen Händler mit anhaltender Schwankungsbreite, da die physische Angebotslage, Versicherungsprämien und Schutzkosten für Reeder zunehmen. Strategische Ölreserven werden politisch als Puffer diskutiert, doch ihre Freigabe könne nur begrenzt beruhigen, solange die Passage durch die Hormus-Route unsicher bleibt. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Risikoaversion: Portfolios werden neu gewichtet, Hedging-Strategien ausgeweitet und Terminmärkte behalten ihre Bedeutung als Preissignale. Die Währungs- und Zinssensitivität von Energiepreisen bleibt damit weiterhin ein zentrales Thema für Anleger.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 101,8USD auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.